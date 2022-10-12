İlker Kaleli ile evlilik düşüncesi sorulan Sıla'dan bomba yanıt!













İMZALARI KALBİMİZE ATTIK

Şarkıları kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde sürekli yer alan ünlü şarkıcı Sıla, Ocak 2020'de nikah masasına oturduğu şef Hazer Amani ile geçen yıl 11 aylık evliliğini sonlandırmıştı. Hemen arkasından yeni bir aşka yelken açan Sıla ünlü oyuncu İlker Kaleli'eye gönlünü kaptırmıştı.Şimdilerde İlker Kaleli ile güzel bir birliktelik yaşadığını her fırsatta dile getiren Sıla, evlilik düşünceleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konserden önce hakkında merak edilen sorulara yanıt veren Sıla, geçen yaz meydana gelen kazayla ilgili olarak konuştu. İlker'le bir süredir planladıkları tatile çıktığında başına talihsiz kazanın geldiğini söyleyen Sıla, köprücük kemiğinin kırıldığını ve ameliyat olması gerekirken vazgeçtiğini ve 8 haftayı da bu yüzden askıya mahkum olarak geçirmek zorunda kaldığını anlattı.Oyuncu İlker Kaleli ile evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Sıla'nın cevabı ise birbirlerinin hayatında iyi bir döneme denk geldiklerini düşündüğünü belirterek birbirlerinden çokça beslendiklerini ve bu nedenle oralarda olmadıklarını söyledi. Böyle çok mutlu olduklarını bir kez daha yineleyen Sıla, evlilik ne zaman sorusuna 'İmzalar kalbe atıldı' yanıtını verdi.