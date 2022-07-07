EĞİTİM
07 Temmuz 2022 - 12:44

İlkokul adrese göre kayıt okulu sorgulama e-okul kayıt ekranı

2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı ya da ilkokula başlayacak olan çocukların kayıtları ile ilgili ebeveynlerin araştırmaları başladı. Peki adrese göre kayıt bilgileri nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
07 Temmuz 2022 - 12:44
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İlkokul adrese göre kayıt okulu sorgulama e-okul kayıt ekranı


İlkokul ve ana sınıfı kayıtları adres bilgilerine göre en yakın okul üzerinden yapılıyor. İnternet üzerinden bu kayıtların nasıl yapılabileceği ve hangi okul olacağının sorgulaması merakla araştırılıyor. Adrese Göre Okul Kayıtları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adrese göre kayıt bilgisi sorgulama

İlkokul, ana sınıfı ve beşinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin adreslerine göre okul belirlenmelerinin yapıldığı duyuruldu. Veliler e-Devlet üzerinden giriş yaparak çocuklarının okul bilgilerini sorgulayabilir. Okul sorgulaması için herhangi bir başvuru yapmak gerekmiyor.



Adrese Göre Okul Kayıtları Sorgulama

 Milli Eğitim Bakanlığı, 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin okul kayıt işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirildiğini açıkladı. İlkokul kayıtları başvuruya gerek olmadan bakanlık tarafından adres bilgilerine dayanarak tamamlanıyor. Ancak ana sınıfına başlayacak çocukların velilerinin belirlenen okula giderek kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ortaokul beşinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için ise ortaokul, özel ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak üç seçenek gösterildi. Tercih yapıldıktan sonra imam hatip ortaokulu ve özel okul isteyen ailelerin istedikleri okula başvurmaları gerekiyor. Yeni eğitim öğretim senesi ise 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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