KAMU PERSONELİ
31 Ocak 2023 - 20:45

İlkokul, lise, ön lisans mezunları dikkat! 3 kurum kamuda çalışacak personel arıyor! İşte aranan şartlar

3 kuruma personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvurmak isteyen adaylar nasıl başvuracağını ve kriterleri merak ediyor! İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
31 Ocak 2023 - 20:45
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İlkokul, lise, ön lisans mezunları dikkat! 3 kurum kamuda çalışacak personel arıyor! İşte aranan şartlar
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İŞKUR üzerinde 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren kamu işçi alım ilanları yayımlandı ve en geç 3 Şubat 2023 tarihine kadar alınacak başvurular için ilan numaralarının kullanılması gerekiyor.

HAFTANIN KAMU İŞÇİ ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI - DETAYLAR VE BAŞVURU ADRESİ 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden haftanın kamu işçi alımı ilanları yayımlanmıştır. 30 Ocak 2023 tarihi ile gelen ilanlara göre alımlar, Sürekli, Engelli ve TMY kapsamında olacaktır. DSİ, Diyanet ve Kara Kuvvetleri arasından 4 farklı kurum, toplam 4 işçi alımı için ilan yayımladı. 



 

İşkur

 

İŞE ALIM BAŞVURU KRİTERLERİ NELER?

Konu ile ilgili detaylar, İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara göre; En az ilkokul mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Durumunu gösterir sağlık raporuna sahip olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak gibi genel şartlar aranıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Komando Tugay Tunceli Askeri Gazino Müdürlüğü 1 Beden İşçisi almaya hazırlanıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İzmir DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 1 Engelli Büro İşçisi almaya hazırlanıyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü TMY kapsamında 1 Temizlik Görevlisi almaya hazırlanıyor. 

BAŞVURU TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN!

İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanların başvurularının 3 Şubat 2023 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Başvurular internet üzerinden yapılacak ve başvuruların yapılması için aşağıdaki adres kullanılacak. BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx İŞKUR tarafından ilan edilen bu haftaki kamu işçi alımlarının, ülkemizin kamu kurumlarının gücünü artıracağını ve bu kurumlarda çalışmak isteyen adayların hayallerinin gerçekleşmesini sağlayacağını umuyoruz.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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