İlkokul, lise, üniversite mezunlarına iş kapısı! Kızılay bu alanlardan yeni personeller alacağını duyurdu!

Türk Kızılayı, 2023 yılı için yeni personel alımları gerçekleştirecek. Üç farklı alanda alım yapılacak ve kadrolar belirlendi. Başvurular en az ilkokul mezunu adaylar arasından kabul edilecek. Toplamda 33 farklı alanda birçok yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Türk Kızılayı yetkilileri, yeni personel alımlarının önemine dikkat çekerek, "Bu alımlarla farklı alanlardan çalışmak isteyen kişilere fırsatlar sunmak ve istihdamı arttırmak için çaba sarf ediyoruz" mesajını ilettiler.
Hangi Birimlerde Personel Alınacak?
Türk Kızılayı, doğal afetler ve çeşitli yardım alanlarında hizmet veren önemli bir kuruluştur. Kahramanmaraş depreminin ardından, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı hız kazanmıştır. Toplam 33 farklı alanda, Sağlık A.Ş., Çadır ve Tekstil A.Ş., Kızılay Sistem Yapı ve Kızılay Bakım A.Ş. gibi birimlerde yeni personel alımı yapılacaktır. Başvuru şartları ve detayları belirtilerek, adayların başvuruları alınacaktır. Türk Kızılayı, personel alımı için KPSS şartı aranacağını açıkladı. En az ilkokul veya lise mezunu olan kişilerin başvurabileceği alımlarla ilgili detaylar merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyenler, Türk Kızılayı'nın resmi internet sitesinde yer alan adımları takip etmelidir. Sadece online başvurular kabul edilecektir.
Dört Şehirde Personel Alımı Yapılacak
Kızılay, acil olarak personel alımları yapacağını duyurdu. Ankara, İstanbul, Malatya ve Konya şehirlerinde 33 farklı alanda personel alımı kadroları açıldı. Bu kadrolar arasında Montaj Hattı Formeni, Klinik Biyokimya Uzmanı, Pastal Serme Ve Kesim Ustası, Satın Alma Uzmanı, Kalite Kontrol Formeni, Kalite Kontrol Ustası, Kıdemli Medya İletişim Uzmanı, Mekanik Teknikeri, Hemşire, Engelli Personel, Hasta Danışmanı- Engelli Personel, Operatör, Yardımcı Eleman, Usta, Teknik Servis Personeli, Satın alma Sorumlusu, Tasarım Proje Uygulama Yöneticisi, Proses Ve Çıkış Kalite Kontrol Sorumlusu, İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı, Satın alma Uzman Yardımcısı, Muhasebe Uzmanı, Dikim/Yapıştırma/Kesim Usta Yardımcısı, Dikim/Yapıştırma Ustası, Üroloji Uzmanı, Dermatoloji Uzmanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı, Dijital Pazarlama Sorumlusu, Kurumsal Pazarlama Sorumlusu, Yaşlı Bakım Teknikeri, Satış Uzmanı, Depo Uzmanı gibi alanlarda personel alımı yapılacak.
Başvuru Şartları Neler?
Başvuru yapmak isteyen adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, kamu haklarından mahrum bulunmamalı, görevini yerine getirmesini engel olacak bir sağlık problemi olmamalıdır. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşivler arasından başarılı şekilde geçmiş olmak şartı aranmaktadır.
Başvurular Ne Zaman Başlıyor?
Başvuru süreci Şubat ayında başlayacak ve Mart-Nisan ayı sonuna kadar devam edecektir.
Başvuru Adresi
Başvuru ekranına ulaşmak için https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx
adresine giriş yapabilirsiniz.