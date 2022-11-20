EĞİTİM
20 Kasım 2022 - 11:34

İlkokul, lise, üniversite öğrencileri başvuru için son saatler! Başvurana 8 ay boyunca 600 TL burs ödenecek

Öğrenciler için burs müjdesi geldi. Geri ödemesiz 8 ay boyunca 600 TL verilecek. Tüm kademelerdeki öğrenciler başvuru yapabiliyor.

EĞİTİM
20 Kasım 2022 - 11:34
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İlkokul, lise, üniversite öğrencileri başvuru için son saatler! Başvurana 8 ay boyunca 600 TL burs ödenecek


Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra yüzbinlerce öğrenci için de her ay burs ödemesi gerçekleştiriliyor. Devletin birçok kurum ve kuruluşu tarafından öğrencilere sağlanan burslar ile öğrenciler eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabiliyor, okul ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Öğrencilere burs veren kurumlar arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM öne çıkıyor. VGM her yıl ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine masraflarını karşılamaları amacıyla burs bağlıyor.



VGM tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, geri ödemesiz burs kazanıyor. Kurum tarafından her yıl belli dönemlerde başvuru ekranı açılıyor. Başvuruların değerlendirilmesi ardından olumlu sonuçlananlar burs ücretlerini her ay hesap numarası üzerinden çekebiliyorlar.

İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerine burs verilecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı için burs takvimi yayınlandı. Bu yılın burs alım şartları belirlenirken ödenecek burs miktarları da netlik kazandı.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri burs başvurularını 20 Kasım 2022 tarihine kadar almaya devam edecek. Üniversite öğrencileri için ise başvurular 21 Kasım 2022 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

VGM burslarına ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Ancak kurumdan yapılan açıklamaya göre bu burstan yalnızca örgün öğretim görenler yararlanabiliyor. Yani açık öğretim öğrencilerine burs sağlanmıyor.

VGM burs şartlarına bakıldığında, kurum bünyesinde ailesinde burs alan birinin olması halinde yeni burs başvurusunun kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Ayrıca kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler, muhtaç aylığı alanlar da burstan yararlanamayacak.

VGM burs başvuruları devam ederken ücretleri de merak ediliyor. VGM bursu 2021- 2022 eğitim yılında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine aylık 200 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 650 TL burs veriyordu. Bu yılki burs miktarı açıklanmazken KYK bursları ile birlikte bu ücretin de artması bekleniyor. VGM bursu 8 ay boyunca öğrencilere ödenmekte ve herhangi bir geri ödeme gerektirmemektedir.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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