Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle beraber öğrencilere müjdeli haber verildi. Başarılı öğrencilerin başarısını kutlamak adına destek ödemeleri başlatıldı. Başarı Teşvik Programı adıyla beraber başarılı olan her öğrenciye nakit destek verilecektir. 8.500 TL ödemeler için başvurular başladı.
Finans
27 Ocak 2023 - 07:30
İlkokul, lise, üniversitelilere müjde! 8500 TL destek parası ödenecek: Almayan bin pişman olur! Başvurular açıldı
Öğrencileri yakından ilgilendiren haber gelirken milyonlarca kişinin yüzü güldü. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere destek programı kapsamında 8.500 TL ödeme yapılacak. Sakın geç kalmayın başvurular başladı kaçıran çok üzülür.
Finans
27 Ocak 2023 - 07:30