Finans
27 Ocak 2023 - 07:30

İlkokul, lise, üniversitelilere müjde! 8500 TL destek parası ödenecek: Almayan bin pişman olur! Başvurular açıldı

Öğrencileri yakından ilgilendiren haber gelirken milyonlarca kişinin yüzü güldü. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelere destek programı kapsamında 8.500 TL ödeme yapılacak. Sakın geç kalmayın başvurular başladı kaçıran çok üzülür.

Finans
27 Ocak 2023 - 07:30
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İlkokul, lise, üniversitelilere müjde! 8500 TL destek parası ödenecek: Almayan bin pişman olur! Başvurular açıldı


Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle beraber öğrencilere müjdeli haber verildi. Başarılı öğrencilerin başarısını kutlamak adına destek ödemeleri başlatıldı. Başarı Teşvik Programı adıyla beraber başarılı olan her öğrenciye nakit destek verilecektir. 8.500 TL ödemeler için başvurular başladı.

ÖĞRENCİLERE 8.500 TL ÖDEME

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine nakit destek verilmesi adına Başarı Teşvik Programı başlatıldı. Sosyal yardım alma hakkında sahip olunurken devlet okullarında okuyanların sınıf içerisinde dereceye girerken okul genelinde ise ilk 5'te bulunması gerekiyor. İlk öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ödeme yapılırken üniversite öğrencilerine ise net asgari ücret verilecektir.



öğrencilere karne desteği

KARNEYİ ALANA NAKİT DESTEK

Başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak nakit ödeme yapılırken ödemelerden yararlanacak öğrenciler ise devlet okullarında okuması gerekirken aynı zaman da maddi durumu elverişsiz ve ihtiyaç sahibi olması da gerekir. Şartlara uygunluk sağlandığında öğrencilere 5.104 TL ödeme yapılacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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