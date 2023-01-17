KAMU PERSONELİ
17 Ocak 2023 - 21:30

İlkokul, ortaokul, lise mezunları dikkat! KPSS'siz personel alımı başladı: En az 8500 TL maaşla pazartesi işe başlatılacak!

İş arayan insanlara bir müjde daha geldi. Edinilen bilgilere göre İŞKUR üzerinden KPSS şartsız iş ilanı yayınlandı. Peki detayları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
17 Ocak 2023 - 21:30
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İlkokul, ortaokul, lise mezunları dikkat! KPSS'siz personel alımı başladı: En az 8500 TL maaşla pazartesi işe başlatılacak!
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İŞKUR destek paketleri kapsamında bir iş alanı daha açıldı. İlkokul, ortaokul ve lise mezunları için KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacak. Peki iş ilanının detayları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR KPSS ŞARTSIZ İŞ İLANI

İŞKUR üzerinden KPSS şartı aranmadan yeni bir iş ilanı yayınlandı. İş ilanı içinde temizlik işçisi, kamyon şoförü, iş makinesi operatörü ve kasap gibi alanlar bulunuyor. Kasap ve temizlik görevlisi ilanına başvuru yapabilmek için ilkokul mezunu olmak yetiyor ancak diğer alanlar için meslek gereği gerekli şartlar aranacak. İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR üzerinden kayıt oluşturulması gerekiyor. 



İŞKUR KPSS Şartsız Personel Alımı

İŞKUR kaydı yapılırken bütün bilgilerin eksiksiz doldurulması başvurular için önem taşıyor. Üyelik sözleşmesinin de dikkatli şekilde okunması uyarısı adaylar için yapılıyor. Üyelik sözleşmesine kayıt olurken onay vermezseniz iş ilanlarının detayları adaylarla paylaşılmıyor. Kişisel bilgiler kısmında yer alan bilgiler iş ilanları için iletişime geçilmesi için gerekiyor. İletişim bilgilerinin iş başvurusu yapacak adaya ait ve doğru olması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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