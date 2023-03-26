İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek! MEB'den flaş ara tatil kararı: O güne kadar uzadı

Veliler ve öğrenciler tüm planlarını okulların ara tatiline göre yaptıkları için ikinci dönem ara tatilin ne zaman olacağını merak edip araştırıyorlar. Okulların ara tatil tarihi M.E.B tarafından açıklandı. 17 nisanda başlayacak tatil kaç gün sürecek detaylar haberimizde…
ÖĞRENCİLERE MÜJDE. 24 NİSAN TARİHİNE KADAR TATİL. ARA TATİL İLE İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAKVİMİ AÇIKLANDI
Öğrenciler için sevindiren haber geldi. Okullar 17-20 Nisan tarihleri arasında tatil olacaktır. Ancak resmî tatil Ramazan Bayramı ile birleşecek ve öğrenciler 24 Nisan 2023 tarihine kadar tatil yapacaklardır. 2023 yılı Ramazan Bayramı aynı zamanda okulların ara tatili ile aynı zamana denk geliyor. Millî Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okullarda bu yıl 2. yarıyıl tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında, Ramazan Bayramı tatili olan 21 Nisan ile birleştirilerek yapılacak. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından ikinci dönem okula başlama tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan okulların ikinci dönem ara tatilinin iptal olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimde belirtildiği gibi 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 20 Nisan Perşembe günü Ramazan Bayramı'ndan önceki gece öğlen sona erecek. 3,5 gün geç kalınan tatil, resmî tatil olan Ramazan Bayramı ile birleştirilir. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.