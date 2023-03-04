İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! MEB'den duyuru geldi: Okullar 14 gün tatil!







MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA







Bakan Mahmur Özer, deprem sonrasında alınan kararlarla alakalı konuşmasını Adana'da yaptı. Özer, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Tüm öğrencileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunan bakanın konuşmasının ayrıntıları yazının devamında.Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim ile alakalı çalışmalar yapıldığını belirtti. Okullar kapalı olsa da çadırda, konteynerlerde eğitimin devam ettiğini vurguladı. Bu eğitimin müfredata bağlı bir şekilde değil de çocukların psikolojik durumlarına , duygusal sağlıklarına destek vermek amaçlı bir eğitim olduğunu açıkladı. Bakan Mahmut Özer, depremin yaşandığı 10 ilde sürekli değişen bir süreç içerisinde olduklarını ve günden güne durumların değişiklik gösterdiğini açıkladı. Adana'da 1 Mart tarihinde eğitime başlama kararı alındığını fakat durumların tekrar değerlendirilerek güncellendiğini belirtti. Bu durumda Adana'da okulların açılış tarihinin 13 Mart olarak güncellendiğini de bildirdi. Durumda şu anlık bir değişiklik olmadığını olduğu takdirde de paylaşılacağını söyledi.