EĞİTİM
04 Mart 2023 - 08:30

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! MEB'den duyuru geldi: Okullar 14 gün tatil!

Kahramanmaraş deprem felaketi sonrasında okullar için kapatılma kararı alındı. Depremden 11 ilin etkilenmesi ve büyük yıkımın olması sebebiyle okullara devam edilemedi. Aynı zamanda felaketin boyutunun büyük olması nedeniyle ülke genelinde de okul kapatılma kararı alında. MEB bu konuda yeni açıklamalarda bulundu. Açıklama detayları haberimizde.

EĞİTİM
04 Mart 2023 - 08:30
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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! MEB'den duyuru geldi: Okullar 14 gün tatil!
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Bakan Mahmur Özer, deprem sonrasında alınan kararlarla alakalı konuşmasını Adana'da yaptı. Özer, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Tüm öğrencileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunan bakanın konuşmasının ayrıntıları yazının devamında.

MEB deprem açıklaması

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA



Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim ile alakalı çalışmalar yapıldığını belirtti. Okullar kapalı olsa da çadırda, konteynerlerde eğitimin devam ettiğini vurguladı. Bu eğitimin müfredata bağlı bir şekilde değil de çocukların psikolojik durumlarına , duygusal sağlıklarına destek vermek amaçlı bir eğitim olduğunu açıkladı.

Bakan Mahmut Özer, depremin yaşandığı 10 ilde sürekli değişen bir süreç içerisinde olduklarını ve günden güne durumların değişiklik gösterdiğini açıkladı. Adana'da 1 Mart tarihinde eğitime başlama kararı alındığını fakat durumların tekrar değerlendirilerek güncellendiğini belirtti. Bu durumda Adana'da okulların açılış tarihinin 13 Mart olarak güncellendiğini de bildirdi. Durumda şu anlık bir değişiklik olmadığını olduğu takdirde de paylaşılacağını söyledi. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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