İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Velileriniz artık buradan sorgulayabilecek: Yeni sistem devreye girdi!













Tüm seviyeden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! E-Devlet üzerinden, tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler ve velileri için öğrencilik belgesi sorgulama işleminin artık mümkün olduğu açıklandı. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren bu duyuru, sosyal medya platformlarında yayınlandı.e-Devlet sistemine yönelik zaman zaman bilgilendirme duyuruları yapılmaktadır. Son duyuruda öğrencileri ve velileri ilgilendiren bir konuya değinildi. Artık öğrencilik belgesi sorgulama işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir. Paylaşımda öğrenciler ve veliler, e-Devlet Kapısı aracılığıyla barkodlu öğrencilik belgesi oluşturabileceklerdir.e-Devlet, sosyal medya aracılığıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla düzenli olarak duyurular yapıyor. En son yapılan paylaşım öğrencileri ve velileri ilgilendiriyor. Artık öğrencilik belgesi sorgulama işlemi de e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Paylaşımda belirtilen yöntemle, öğrencilerin veya velilerin öğrencilerinin barkodlu öğrencilik belgesini oluşturmaları mümkün.