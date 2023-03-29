EĞİTİM
29 Mart 2023 - 12:15

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Velileriniz artık buradan sorgulayabilecek: Yeni sistem devreye girdi!

Tüm seviyeden lise, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için duyuru! Artık herkes işini e-Devlet'ten görebilecek. Barkodlu öğrenci belgesi nereden alınır? İşte detaylar...

EĞİTİM
29 Mart 2023 - 12:15
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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat! Velileriniz artık buradan sorgulayabilecek: Yeni sistem devreye girdi!
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Tüm seviyeden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor!  E-Devlet üzerinden, tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler ve velileri için öğrencilik belgesi sorgulama işleminin artık mümkün olduğu açıklandı. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren bu duyuru, sosyal medya platformlarında yayınlandı. 

öğrenci belgesi nasıl alınır



e-Devlet sistemine yönelik zaman zaman bilgilendirme duyuruları yapılmaktadır. Son duyuruda öğrencileri ve velileri ilgilendiren bir konuya değinildi. Artık öğrencilik belgesi sorgulama işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir. Paylaşımda öğrenciler ve veliler, e-Devlet Kapısı aracılığıyla barkodlu öğrencilik belgesi oluşturabileceklerdir.

e devlet öğrenci belgesi

e-Devlet, sosyal medya aracılığıyla vatandaşları bilgilendirmek amacıyla düzenli olarak duyurular yapıyor. En son yapılan paylaşım öğrencileri ve velileri ilgilendiriyor. Artık öğrencilik belgesi sorgulama işlemi de e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Paylaşımda belirtilen yöntemle, öğrencilerin veya velilerin öğrencilerinin barkodlu öğrencilik belgesini oluşturmaları mümkün.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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