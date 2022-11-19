EĞİTİM
19 Kasım 2022 - 15:48

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yeni dönem! MEB duyurdu: Ay sonunda başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri ilgilendiren duyuru yapıldı. Okullarda yeni dönem başlıyor. Kasım ayı sonu itibarıyla devreye girecek.

EĞİTİM
19 Kasım 2022 - 15:48
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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yeni dönem! MEB duyurdu: Ay sonunda başlıyor!


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğrencileri ilgilendiren açıklama yapıldı. Buna göre okullarda artık yeni dönem başlıyor. Bu ay sonundan itibaren lise öğrencileri için sistem değişecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, lise öğrencilerinin bilimsel toplantılar düzenlemesini ve bilim konusunda çalışmalarını gerçekleştirmeleri amacıyla Bilim Uygulamaları Programı başlatılıyor.

MEB duyurdu: Yeni dönem başlıyor



MEB’den gelen açıklamaya göre, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm liselere Bilim Uygulamaları Programı’na ilişkin uygulama kılavuzu gönderildi. Bu program sayesinde öğrencilerin bilim, teknoloji, çevre, eğitim, ekonomi, tarih, kültür, hukuk ve edebiyat gibi alanlarda bilimsel düşünme, rapor hazırlama ve sunum yapma gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor.

Bilim Uygulamaları Programı ile öğrenciler üniversiteye başlamadan önce bilimsel konularda konferans, seminer ve forum gibi toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler.

İlk olarak bu illerde başlıyor

Bilim toplantıları ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre biyomedikal cihaz teknolojileri, büyük veri ve veri madenciliği, elektrikli araçlar, e-Ticaret, genetik ve biyoteknoloji ile havacılık ve uzay gibi çok sayıda alanda bilgi sahibi olacaklar ve kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Programa hem Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri, öğretmenler ile üniversitelerde görevli akademisyenler katılım sağlayacak. Bu program üniversiteler ile işbirliği içerisinde yürütülecek.

Bilim Uygulamaları Programı Kasım ayı sonuna başlayacak. Pilot uygulama ilk olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun’daki liselerde başlayacak. Bir sonraki eğitim öğretim yılında ise tüm Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına yayılmış olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu program ile öğrencilerin üniversite öncesi her açıdan destekleneceğini, akademik alanlarda gerekli yetkinlikleri kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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