EĞİTİM
16 Şubat 2023 - 16:30

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni okul kararı: Bu iller için son dakika

Ülkemizde 6 Şubat günü yaşanan deprem sonrası hükümet tarafından açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Depremzede öğrenciler için yapılan açıklamalar Milli Eğitim Bakanı tarafından geldi. Açıklamalar haberimizde.

EĞİTİM
16 Şubat 2023 - 16:30
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İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni okul kararı: Bu iller için son dakika
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Yaşanan deprem sonrası 10 şehirde yaşanan felaketle okullar da kapatıldı ve eğitime ara verildi. Deprem alanlarındaki yurtlar, konteyner alanları, çadır merkezleri gibi alanlarda taşımalı eğitim yapılacağını duyurdu.

depremzede

BAKAN ÖZER AÇIKLADI



Meydana gelen deprem felaketi sonrasında eğitime de ara verilmişti. Deprem bölgelerinde yaşayan öğrenciler için 10 şehirde 1 Mart tarihine kadar okullar kapatıldı. Ayrıca, bölgede yaşayan lise öğrencileri için de 71 ilde 1 Milyon 279 Bin öğrenci kapasitesi oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha önceki açıklamalarında da ihtiyaç duyulan yerlerde ikili eğitime geçileceğini duyurdu. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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