İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde! Her öğrenciye burs verilecek: Tek bir şartı var







MEB, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS ŞARTLARINI İLAN ETTİ!

MEB, BURS İÇİN DÜĞMEYE BASTI







BURS, RESMİ GAZETE İLE İLAN EDİLDİ

MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere burs sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu karar, Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde bulunan öğrenci ve öğretmenler, deprem sonrası hasarlarla karşı karşıya kalmıştı. MEB'in burs sağlama kararı ile öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının devamını sağlamak amaçlanıyor.MEB, deprem bölgelerindeki öğrencilere burs vererek eğitimlerine destek olacak. Bu burslardan yararlanmak için öğrencilerin ve velilerinin belirli şartları taşıması gerekiyor. Bursa başvuru yapabilmek için, öğrencinin deprem bölgesindeki bir okulda eğitim alması gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapacak öğrencinin ailesinin deprem sonrası mağduriyet yaşamış olması ve belirli gelir şartlarını taşıması gerekiyor.Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen öğrencilere ve öğretmenlere yönelik alınan kararlar hakkında daha önce de açıklama yapmıştı. Son olarak ise Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Özer, depremden etkilenen belirli illerdeki öğrencilerin yıl sonuna kadar burs alabileceklerini duyurdu. Açıklamada, anne veya babası ya da vasisi depremde hayatını kaybeden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine burs verileceği ifade edildi.Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamasının ardından burs konusuyla ilgili resmi adımlar atıldı. Dün Resmi Gazete'de yayınlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Eğitim Sektöründe Alınan Tedbirler" başlıklı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bursun verileceği teyit edildi. Bu kararname kapsamında 2684 sayılı Kanun kapsamında burs almayan öğrencilerin bursdan yararlandırılmasına karar verilmiş olup, kararnamede bursun diğer koşulları aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir: “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde annesi, babası veya yasal vasisi hayatını kaybeden okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, 6 Şubat 2023 tarihli Kanun kapsamında ödedikleri burs tutarı kadar aylık eğitim desteği sağlanacaktır. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı sonuna kadar yurt içi veya yurt dışında yerleşip yerleşmediklerine bakılmaksızın örgün eğitimlerine devam etmeleri kaydıyla."