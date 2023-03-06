İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde! Her öğrenciye burs verilecek: Tek bir şartı var

MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere burs sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu karar, Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde bulunan öğrenci ve öğretmenler, deprem sonrası hasarlarla karşı karşıya kalmıştı. MEB'in burs sağlama kararı ile öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarının devamını sağlamak amaçlanıyor.
MEB, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS ŞARTLARINI İLAN ETTİ!MEB, deprem bölgelerindeki öğrencilere burs vererek eğitimlerine destek olacak. Bu burslardan yararlanmak için öğrencilerin ve velilerinin belirli şartları taşıması gerekiyor. Bursa başvuru yapabilmek için, öğrencinin deprem bölgesindeki bir okulda eğitim alması gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapacak öğrencinin ailesinin deprem sonrası mağduriyet yaşamış olması ve belirli gelir şartlarını taşıması gerekiyor.
MEB, BURS İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen öğrencilere ve öğretmenlere yönelik alınan kararlar hakkında daha önce de açıklama yapmıştı. Son olarak ise Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Özer, depremden etkilenen belirli illerdeki öğrencilerin yıl sonuna kadar burs alabileceklerini duyurdu. Açıklamada, anne veya babası ya da vasisi depremde hayatını kaybeden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine burs verileceği ifade edildi.