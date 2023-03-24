Finans
24 Mart 2023 - 17:00

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri dikkat! Sadece bunu yaparak 750 TL yardım alabilirsiniz: Her ay hesaplara yatırılacak

Öğrencilerin yüzünü güldürecek müjdeli bir haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verildi. Peki öğrenciler için düzenlenen 750 TL ödeme şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
24 Mart 2023 - 17:00
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İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri dikkat! Sadece bunu yaparak 750 TL yardım alabilirsiniz: Her ay hesaplara yatırılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında öğrenciler için yeni bir destek başlatıldı. İlkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerinin yüzü gülecek! Peki ödeme için şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE 750 TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuruya göre ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencisi olan öğrenciler için 750 TL ulaşım desteği verilecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler ödemelerini düzenli olarak alabilecek. 18 yaşından küçük öğrencilerin başvurularını aileleri, 18 yaşını geçen öğrenciler ise kendi başvurularını yapabilecek. 



Öğrencilere 750 TL Destek Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan duyuruya göre 400 bin öğrenci ulaşım desteğinden faydalanacak. Eğitimi devam eden öğrenciler için 750 TL ulaşım desteğinden faydalanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapılacak. Şehir dışında üniversite okuyan öğrenciler de bu ödemelerden faydalanabilecek. Öğrenciler için verilecek 750 TL ulaşım desteği için Bakanlık tarafından 300 milyon TL bütçe ayrıldığı da öğrenildi.  

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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