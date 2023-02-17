İlkokul, ortaokul, liseye giden çocuğu olanlar dikkat! Devlet çocukların cebine harçlık koyacak: 5100 TL almak için işte şartlar!







BAŞARILI ÖĞRENCİLERE TEŞVİK İÇİN DEVLET BURSU







BAŞARI TEŞVİK BURSU NASIL ALINIR?

Bugün, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devlet tarafından verilen 5100 TL öğrenci yardımı için başvuru ekranının açıldığı duyuruldu. Bu yardım, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okul masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla veriliyor. Öğrencilerin okudukları kademeye göre farklı tutarlarda ödeme yapılacak olan bu yardımdan yararlanmak için başvuru şartları da açıklandı. Devlet, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara farklı yardım ödemeleri ile destek olmaya devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletten ekonomik destek alan ailelerin başarılı evlatlarına teşvik olması için devletten burs verileceğini açıkladı. Bu burs, sadece devlet okullarında öğrenci olan ve derslerinde başarılı olan öğrenciler için geçerlidir. Başarı teşvik bursu, öğrencilerin eğitim kademesine göre değişmekte olup, 5100 TL'den başlayarak asgari ücret tutarına kadar yükselmektedir. Başarılı öğrencilere verilen bu burs, sosyal yardım imkanlarından faydalanan ailelerin çocuklarına sunuluyor ve öğrencilerin başarısını teşvik etmeyi amaçlıyor.Devletten ekonomik destek alan ailelerin devlet okullarında okuyan başarılı çocuklarına yönelik verilen başarı teşvik yardımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından devam ediyor. Bu yardım, yılda iki kez verilecek ve başvuruya gerek kalmaksızın devlet tarafından tespit edilen öğrencilere ödeniyor. Başarı teşvik bursu, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencileri için ise net asgari ücret tutarında dönem arasında ödeme yapıyor. Bu bursa sahip olmak için başvuru yapılmıyor çünkü hükümet dar gelirli ve başarılı öğrencileri kendisi tespit ederek burs kararı verecektir.