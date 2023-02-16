İlkokul, ortaokul ve lise için uzaktan eğitim kararı! Okulların açılması beklenirken şoke eden karar: MEB'den son gelişmeler duyuruldu!













BAKAN ÖZER AÇIKLADI

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM SEVİYELERİNDE EĞİTİM BAŞLIYOR

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında pek çok insanın merak ettiği konulardan biri de okulların açılış tarihi oldu. Deprem Felaketi Sonrasında Okullar Ne Zaman Açılacak? Bakan Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilimizde okulların açılış tarihi 1 Mart tarihinden sonra olacak. Ayrıca, üniversiteler de uzaktan eğitime geçiş yapacaklarını açıkladı. Ancak, Türkiye genelindeki okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği konusu hala belirsizliğini koruyor. Veliler ve öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyorlar.Son açıklamasında Bakan Özer, deprem felaketinin ardından okulların açılış tarihini belirterek, tüm Türkiye'deki okulların 20 Şubat'ta açılacağını duyurdu. Bu karar, eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla alınmıştır.Öğrenci ve veliler, ilkokul, ortaokul ve liselerin durumu hakkında endişeliyken Bakan Özer'in açıklamalarıyla netlik kazandı. Deprem felaketinden sonra 10 ilde okulların açılış tarihi 1 Mart'tan sonraya ertelenmişti, ancak 71 ilde okullar 20 Şubat'ta kesin olarak açılacak. Üniversiteler ise tüm dönem boyunca uzaktan eğitim yapacak.