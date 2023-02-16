Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında pek çok insanın merak ettiği konulardan biri de okulların açılış tarihi oldu. Deprem Felaketi Sonrasında Okullar Ne Zaman Açılacak? Bakan Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilimizde okulların açılış tarihi 1 Mart tarihinden sonra olacak. Ayrıca, üniversiteler de uzaktan eğitime geçiş yapacaklarını açıkladı. Ancak, Türkiye genelindeki okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği konusu hala belirsizliğini koruyor. Veliler ve öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyorlar.
EĞİTİM
16 Şubat 2023 - 00:03
İlkokul, ortaokul ve lise için uzaktan eğitim kararı! Okulların açılması beklenirken şoke eden karar: MEB'den son gelişmeler duyuruldu!
Deprem ve kar sebebiyle duraksayan eğitim 20 Şubat'ta deprem bölgesi olarak belirlenen 10 şehir haricinde başlıyor. Üniversiteler yüz yüze mi başlıyor? Okullar açılacak mı? Eğitim ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
EĞİTİM
16 Şubat 2023 - 00:03