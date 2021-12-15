SAĞLIK
15 Aralık 2021 - 11:34

İllere göre haftalık vaka haritasının son güncel hali paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren haritanın son güncel halini paylaştı.

SAĞLIK
15 Aralık 2021 - 11:34
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İllere göre haftalık vaka haritasının son güncel hali paylaşıldı
Türkiye genelinde, iller bazında vaka durumlarını gösteren vaka haritasının son 1 haftalık durumu yeni güncel haliyle paylaşıldı. Haritanın son hali ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerden yayımlandı.








27 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında, 100.000 kişi içerisinde bir haftalık toplam yeni Koronavirüs vaka sayılarını gösteren İnsidans haritasında İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 olarak görüldüğü belirtildi. 



Haftalık vaka sayılarını gösteren haritada vaka yoğunluğu yaşanan ve bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 ilin ise sırasıyla Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane olduğu aktarıldı.


 
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