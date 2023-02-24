İlyas Salman'dan depremzedelere kira desteği! 'Pişmanım' diyerek bağışladığı rakamı açıkladı













69 yaşındaki Malatyalı usta oyuncu İlyas Salman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına yaptığı bağışla dikkatleri üzerine çekti. Salman, depremzedeler için yapılan kampanyaya kayıtsız kalamayacağını söyleyerek bağışta bulundu. Ancak yaptığı bağıştan dolayı mahcup olan Salman, ''Düzenin sanatçısı olmadığım için ilk kez pişmanım'' açıklamasında bulundu.Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden İlyas Salman, 10 şehrimizde meydana gelen deprem sonrası evsiz kalan vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek oldu. Usta oyuncu, yaptığı açıklamada düzenin sanatçısı olmadığı için ilk kez pişman olduğunu belirterek, bir emekli maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Salman, "Eğer elimde daha fazla kaynak olsaydı, kampanyaya daha büyük bir katkı sağlayabilirdim ama elimde olan tek şey bir emekli maaşı. O da depremzedelere yardımcı olmak için elimden gelen en iyisi" diye belirtti.