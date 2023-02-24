YAŞAM
24 Şubat 2023 - 01:31

İlyas Salman'dan depremzedelere kira desteği! 'Pişmanım' diyerek bağışladığı rakamı açıkladı

Bir Kira Bir Yuva kampanyasına katılan İlyas Salman'dan pişmanlık itirafı...İlyas Salman'ın yaptığı bağış dikkat çekti. Bağış yaparken ilk kez pişmanım diye açıklamada bulundu. İşte detaylar...

YAŞAM
24 Şubat 2023 - 01:31
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İlyas Salman'dan depremzedelere kira desteği! 'Pişmanım' diyerek bağışladığı rakamı açıkladı


69 yaşındaki Malatyalı usta oyuncu İlyas Salman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına yaptığı bağışla dikkatleri üzerine çekti. Salman, depremzedeler için yapılan kampanyaya kayıtsız kalamayacağını söyleyerek bağışta bulundu. Ancak yaptığı bağıştan dolayı mahcup olan Salman, ''Düzenin sanatçısı olmadığım için ilk kez pişmanım'' açıklamasında bulundu.

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Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden İlyas Salman, 10 şehrimizde meydana gelen deprem sonrası evsiz kalan vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek oldu. Usta oyuncu, yaptığı açıklamada düzenin sanatçısı olmadığı için ilk kez pişman olduğunu belirterek, bir emekli maaşını kampanyaya bağışladığını açıkladı. Salman, "Eğer elimde daha fazla kaynak olsaydı, kampanyaya daha büyük bir katkı sağlayabilirdim ama elimde olan tek şey bir emekli maaşı. O da depremzedelere yardımcı olmak için elimden gelen en iyisi" diye belirtti.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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