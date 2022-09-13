MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 15:43

İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı

Son günlerde magazin gündeminde yer alan Gülşen'in ev hapsi sonrasında hedef okları İlyas Salman'a çevrildi. 67 yaşındaki usta oyuncu Salman'ın 2 yıl hapsi istenirken suçlamanın ne olduğu merak konusu oldu. Salman'ın bir videoda söyledikleri 2 yılına mal olabilir. İşte, Salman'ın mahkemesinden çıkar karar haberimizde

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 15:43
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İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı


Sosyal medya üzerinden yaptığı bir konuşma dillerde dolanan İlyas Salman'ın söylediklerine ''Türk milletinin alenen aşağılama'' suçunda direkt dava açıldı. Davanın ikinci duruşması gerçekleşen olayda Salman'ın 2 yıl hapsi istendiği kısa sürede yayıldı. İkincisi gerçekleşen mahkemeye katılmayan Salman, için alınan karar merak konusu oldu. İlyas Salman'ın söyledikleri ve hakkında verilen karar haberimizde yer almaktadır

Sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan video mahkemede kanıt niteliği taşımaktadır. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan dolayı ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsinin istendiği belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Salman'ın yargılanması başlarken davanın da ikinci duruşması gerçekleşti.



İlyas Salman davası

 

Salman'da şaşırtan ifade

Mahkemenin ilk duruşmasına katılan usta oyuncu Salman, “Sanatın hayatın kendisi olmasa da kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştirel sözler söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insan var. Beni buradan ceza vererek uğurlayabilirsiniz güle güle de diyebilirsiniz. İstediğim düzene kavuşsam bile o zaman da eleştirilerime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır'' sözleri ile kendini savundu. Fakat Salman, ikincisi gerçekleşen duruşmaya katılım sağlamadı avukatı yer aldı.

İlyas Salman davasında duruşma ertelendi

İkinci duruşmasını görülen mahkemeden erteleme kararı çıktı. Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ertelenmesi üzerine usta oyuncu Salman, muhalif bir sanatçı olarak üzerime düşeni yaptım. Görevimin sonuna kadar arkasındayım sözleri üzerine sanatçının her zaman muhalif olduğunu savundu. 

İlyas Salman hapse mi giriyor?

İlyas Salman kimdir, kaç yaşında?

1949 yılında Malatya'da dünyaya gelen usta oyuncu hayatını Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu olarak devam ettirmektedir. Lise hayatını Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nde tamamlayan Salman, üniversitesinde tercih ettiği bölüm konservatuar olmuştur. Okulunu bitirir bitirmez oyunculuğa başlayan sevilen oyuncu ilk olarak İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı.

İlyas Salman'ın yer aldığı yapımlar

2008 Ölüm Çiçekleri Saraybosna

2008 Akasya Durağı

2001 Fakiro

1998 Yasemince

1997 Kızlar Sınıfı

1980 Yedi Kocalı Hürmüz

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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