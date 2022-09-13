Sosyal medya üzerinden yaptığı bir konuşma dillerde dolanan İlyas Salman'ın söylediklerine ''Türk milletinin alenen aşağılama'' suçunda direkt dava açıldı. Davanın ikinci duruşması gerçekleşen olayda Salman'ın 2 yıl hapsi istendiği kısa sürede yayıldı. İkincisi gerçekleşen mahkemeye katılmayan Salman, için alınan karar merak konusu oldu. İlyas Salman'ın söyledikleri ve hakkında verilen karar haberimizde yer almaktadır Sosyal medya üzerinden paylaşımı yapılan video mahkemede kanıt niteliği taşımaktadır. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan dolayı ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsinin istendiği belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Salman'ın yargılanması başlarken davanın da ikinci duruşması gerçekleşti.
MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 15:43
İlyas Salman hapse mi giriyor? Gülşen'den sonra Salman hedef noktası oldu! O video Salman'ın başını yaktı
Son günlerde magazin gündeminde yer alan Gülşen'in ev hapsi sonrasında hedef okları İlyas Salman'a çevrildi. 67 yaşındaki usta oyuncu Salman'ın 2 yıl hapsi istenirken suçlamanın ne olduğu merak konusu oldu. Salman'ın bir videoda söyledikleri 2 yılına mal olabilir. İşte, Salman'ın mahkemesinden çıkar karar haberimizde
MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 15:43
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