İmajını yenileyen Şeyma Subaşı'nın son hali sosyal medyaya damga vurdu!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk tatiline devam eden Şeyma Subaşı son olarak Las Vegas'a gitmişti. Buradan ailesini ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Subaşı, ilk olarak imajını yeniledi.
Bu güne kadar alışkın olduğumuz düz saçlarında vazgeçen ve saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı onu takip eden hayranlarını ikiye böldü. Bir kısım takipçisi Şeyma Subaşı'nın yeni imajının ona çok yakıştığını söylerken, diğer takipçileri de düz saçlarının daha iyi olduğu yorumlarında bulundular.
Şeyma Subaşı, son olarak sevgilisi Alsaloussi'nen evlilik teklifi aldığı gün çektirdiği bir fotoğrafını, duygusal bir yazı yazarak sosyal medya hesabından yayınladı. Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Bu güne kadar alışkın olduğumuz düz saçlarında vazgeçen ve saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı onu takip eden hayranlarını ikiye böldü. Bir kısım takipçisi Şeyma Subaşı'nın yeni imajının ona çok yakıştığını söylerken, diğer takipçileri de düz saçlarının daha iyi olduğu yorumlarında bulundular.
Şeyma Subaşı, son olarak sevgilisi Alsaloussi'nen evlilik teklifi aldığı gün çektirdiği bir fotoğrafını, duygusal bir yazı yazarak sosyal medya hesabından yayınladı. Subaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.