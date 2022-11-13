TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin 2023 yılı Şubat ayında başlayacağı, bu süreye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön siparişleri dışında sipariş kabul edilmeyeceği belirtilmişti. TOGG tarafından yapılan açıklamaya ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi.
GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 13:58
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun talebi reddedildi
TOGG tarafından "Cumhurbaşkanımız tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yenileme isteriz" açıklaması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. TOGG'dan yüz tane otomobil sipariş ettiklerini belirten İmamoğlu, taleplerinin karşılanmadığını açıkladı.
GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 13:58
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