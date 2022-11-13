GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 13:58

İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun talebi reddedildi

TOGG tarafından "Cumhurbaşkanımız tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yenileme isteriz" açıklaması sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. TOGG'dan yüz tane otomobil sipariş ettiklerini belirten İmamoğlu, taleplerinin karşılanmadığını açıkladı.

GÜNDEM
13 Kasım 2022 - 13:58
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İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun talebi reddedildi


TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin 2023 yılı Şubat ayında başlayacağı, bu süreye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön siparişleri dışında sipariş kabul edilmeyeceği belirtilmişti. TOGG tarafından yapılan açıklamaya ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yüz tane TOGG siparişi verdiklerine dikkat çekerek, "Tarihi Yarımada'da kullanmak için yerli ve milli Togg'dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, Togg'dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz" açıklamasını yaptı.



 togg

TOGG AÇIKLADI!

TOGG tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mart 2023 tarihi itibariyle yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibariyle başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin."

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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