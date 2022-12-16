İmamoğlu'nun daveti karşılık buldu! Türk bayraklarıyla donatılan Saraçhane milyonları bir araya getirdi







HEMŞEHRİLERİ YALNIZ BIRAKMADI!







"EVLADIM KADAR CANIMI ACITTI"

“BU ALANDAKİ KALABALIK YÖNETİME GENÇLERİN VERDİĞİ EN BÜYÜK CEVAP”

Altılı masanın liderleri ile İstanbul halkı Saraçhane'de bir araya geldi. Dün saat 16:00'da yapılan etkinliğe Altılı Masa'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.Ekrem İmamoğlu'nun memleketlileri de yalnız bırakmadı. Trabzon'da bir araya gelen kalabalık "İmamoğlu varsa umut var" sloganıyla destek verdi.Alanda toplanan kalabalık, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla meydanı inletti. Saraçhane'deki İBB önüne kurulan sahnede ise "Millet, iradesine sahip çıkıyor", "15 Aralık 2022" yazılarına yer verildi.65 yaşında olan İhsaf Çam, başkanlığa geldiğinden beri İmamoğlu'nu takip ettiğini ve düzenlediği tüm buluşmalara gittiğini söyleyerek, "Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'na destek vermek için buraya geldik. Ölene dek yolumuza devam edeceğiz. Çok öfkeliyiz. Evladım kadar canımı acıttı. Çok üzüntülüyüz ama umudumuz var. Haberi aldığımdan beri ben buraya gelmek için can attım. Gerçekten geçmedi saatler. Eşim ile birlikte Eyüp Sultan'dan geldik. Önce Eminönü’ne gittik, Eminönü’nden buraya kadar yürüyerek geldim onun için." sözlerini kullandı.23 yaşında olan Yiğit Can Direk, ülkenin birçok ilinden çok sayıda gencin adalet talebi ile alana geldiğine dikkat çekerek, "Gençler artık yurt dışında ki yaşıtlarının nasıl yaşadığını görüyor. 18 yaşında ki olanlar 18 ülke geziyor. Ama Türkiye'deki 18 yaşında ki genç nasıl yeni ayakkabı alabileceğini düşünüyor. Bu yüzden bu alanda ki kalabalık bugünkü yönetime gençlerin verdiği en büyük cevaptır." dedi.