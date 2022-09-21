İmamoğlu’nun yargılandığı dava 11 Kasım’a ertelendi













Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmaları başlatıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile birden fazla partili de duruşmaya izleyici olarak katıldı.Duruşmada söz alan sanık İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, “Tanık dinleme talebimiz var, tanıklarımızı bu celsede hazır edemedik. Karşılıklı sorular sorulacak ve aydınlatılacak hususlar olacak. Mahkemeden tanıklarımız için davetiye çıkarılmasını ve duruşmaya davetiye ile çağrılmasını ve dinlenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.