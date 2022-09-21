SİYASET
21 Eylül 2022 - 11:38

İmamoğlu'nun yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, 11 Kasım'a ertelendi.

SİYASET
21 Eylül 2022 - 11:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İmamoğlu’nun yargılandığı dava 11 Kasım’a ertelendi


Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan belediye başkanlığı seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmaları başlatıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. CHP'li Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile birden fazla partili de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Sanık avukatından tanık dinlenmesi talebi



Duruşmada söz alan sanık İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, “Tanık dinleme talebimiz var, tanıklarımızı bu celsede hazır edemedik. Karşılıklı sorular sorulacak ve aydınlatılacak hususlar olacak. Mahkemeden tanıklarımız için davetiye çıkarılmasını ve duruşmaya davetiye ile çağrılmasını ve dinlenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İran'da sular durulmuyor: İnternet kesilebilir
İran'da sular durulmuyor: İnternet kesilebilir
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
Erdoğan’dan gazeteciye: 'O Biden, ben Erdoğan’ım'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde çok sayıda liderle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde çok sayıda liderle görüştü
Son Haberler
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
Marmaris yangınına giden helikopter düştü! 1 ölü, 4 yaralı
Marmaris yangınına giden helikopter düştü! 1 ölü, 4 yaralı
Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'
Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'
AFAD: 'Suriye’de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'
AFAD: 'Suriye’de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'
Bu kompleks 7’den 70’e herkese hitap edecek
Bu kompleks 7’den 70’e herkese hitap edecek
PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp dolandırdılar
Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp...
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali ile yaşıyordum'
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali...
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden...
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü,...
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı