İmar affı nedir, ne zaman çıkar? İmar affı başvurusu için gerekli bilgiler

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar milyonları yakından ilgilendirirken bu kararlardan bir tanesi ise imar affı oldu. İmar izni olmadan yapılan milyonlarca yapıt için af bekleyen vatandaşlara sevindirici haber
geldi. İmar affı ne zaman çıkacak, başvurular nereye yapılır? İşte detaylar...
İMAR AFFI ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?
Henüz yasalaşmayan imar affı Resmi Gazete'de yer almasının ardından imar affında yasalaşma kararı çıkartılır. İmar affı için başvurular 8 Haziran 2016 tarihine alınmaya başlayıp 31 Ekim 2018 tarihinde son bulmuştur.
İMAR AFFINDAN NASIL YARARLANILIR?
Yapılan incelemelere göre Türkiye'de bağımsız olarak yapılan bina sayısı 25 milyondan fazladır. Yapılan bu binalar başkaların mülküne izinsiz yapıldığını gösterir. Tapu olmadığından dolayı da vatandaşlar su, doğalgaz, elektrik aboneliği gibi işlemleri yapamıyorlar. Bu durumda ise kişilerin imar affı nasıl alınır ve başvurusunun nasıl yapıldığına dair incelemeler gerçekleşmektedir. Tüm binalar için çıkartılabilen imar affı için yapı kayıt belgesi verilmesi gerekir. Başvuruda bulunacak kişilerden ücret talebi gerekir bu tutar ise evin üçte biri kadar olarak belirlenmiştir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İMAR AFFI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-E-devlet şifresi -Kişi iletişim bilgisi ve e posta adresi -Adres bilgisi -Tapunun ait olduğu ada parsel numarası -İnşaatın gerçekleştiği alanın toplam m2 -Konut ve işyeri sayısı -Yapı sınıfı -İmar mevzuatına aykırılık tarifesi -Yapının gösterildiği ayrılık kısmını gösteren bir adet fotoğraf