IMDb puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı

İnsanlar film ve dizi seçerken IMDB tarafından belirlenen puanları epey dikkate alıyor. Peki IMDB'ye göre en iyi Türk dizileri neler? En iyi Türk dizileri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. EN İYİ TÜRK DİZİLERİ IMDB tarafından belirlenen listeye göre en iyi Türk dizileri şu şekilde belirlendi;

-Leyla ile Mecnun -Behzat Ç. -Ezel -Karanlıkta Koşanlar -46 Yok Olan -Tatlı Hayat -İkinci Bahar -Süper Baba -Beş Kardeş -7 Numara