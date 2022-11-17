Dizi
17 Kasım 2022 - 23:50

IMDb puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı

Dizi severler Türk dizi tarihinin en iyi dizilerini merakla araştırıyor. Peki en iyi Türk dizileri hangileri? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
17 Kasım 2022 - 23:50
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IMDb puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı
İnsanlar film ve dizi seçerken IMDB tarafından belirlenen puanları epey dikkate alıyor. Peki IMDB'ye göre en iyi Türk dizileri neler? En iyi Türk dizileri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN İYİ TÜRK DİZİLERİ

IMDB tarafından belirlenen listeye göre en iyi Türk dizileri şu şekilde belirlendi;

-Leyla ile Mecnun

-Behzat Ç.

-Ezel

-Karanlıkta Koşanlar

-46 Yok Olan

-Tatlı Hayat

-İkinci Bahar

-Süper Baba

-Beş Kardeş

-7 Numara

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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