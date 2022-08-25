EKONOMİ
25 Ağustos 2022 - 19:05

IMF Ukrayna'yı uyardı reform yoksa para da yok

Geçtiğimiz senelerde Ukrayna'da söz konusu olan reform ile ilgili IMF tavır göstermişti. Peki IMF ile Ukrayna arasında hangi konular geçmişti? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
25 Ağustos 2022 - 19:05
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IMF Ukrayna'yı uyardı reform yoksa para da yok


Ukrayna'da söz konusu olan reform sonrasında IMF net bir tavır sergilemişti ve reform gerçekleşmezse paranın kesileceğini söylemişti. Peki Ukrayna'da geçen reform konusu neydi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IMF Ukrayna reform tavrı

Christine Lagarde Ukrayna'da geçtiğimiz yıllarda söz konusu olan reform ile ilgili devlet idare sisteminde reform konusunu idare etme yeteneğinin zayıflaması, yasal konularda azalma olması sebebiyle reformdan endişe duyduğunu, yapılacak olan reformlarda yolsuzlukla mücadele konusunun artırılması gerektiğini belirtti. Lagarde iktidarın reforma gitmesinin de gerekliliğini vurgulayarak destek paketlerinin de bir süre askıya alınabileceğinin de altını çizdi. IMF reformdan önce Ukrayna ekonomisine destek amacıyla 11 Mart 2015 tarihinde 17.5 milyar dolar destek programı sağlamıştı. Sağlanan destek kredisinin ilk dilimi 5 milyar dolar olarak 13 Mart 2015 tarihinde, ikinci dilimi 1.7 milyar dolar olarak 4 Ağustos 2015 tarihinde serbest bırakılmıştı. Yapılan reform tartışmaları sonrasında ise IMF bu süreci askıya aldı. Bilinene göre IMF 1.7 milyar dolar değerinde sağlanacak olan üçüncü dilimden önce bankacılık, yolsuzlukla mücadele, emeklilik reformu ve özelleştirme konularındaki reform ile ilgili görüşmelerde devamlılık sağlanması için görüşmelerin devamlılığını sağladı. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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