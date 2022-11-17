EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 13:15

İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek

İş Bankası kampanyayı başlattı. İmza atmadan, bankaya gitmeden 5000 TL nakit parayı hemen ATM'den çekebilirsiniz. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
17 Kasım 2022 - 13:15
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İmzasız, kefilsiz 5000 TL nakit para verilecek! İş Bankası muslukları açtı başvuran ATM'den hemen çekebilecek


Kasım ayı birçok banka için kampanya ayı oldu. Bankalar Kasım ayında müşteri kitlesini artırabilmek için farklı kampanyalar düzenleyerek hem nakit para imkanı sağlıyor hem de farklı kalemlerde avantajlar sunuyor. Özel bankalardan biri olan İş Bankası, mobil bankacılık üzerinden müşteri olanlara özel 5 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans vereceğini duyurdu. Kampanyaya ilişkin detaylar haberimizin devamında yer alıyor…

İş Bankası’ndan 5000 TL faizsiz nakit para!

Son dönemde vatandaşların nakit para sorunu yaşaması ve ihtiyaç kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle nakit avans çekmek daha cazip hale geldi. bu nedenle bankalar da peş peşe nakit avans ayrıcalıklarını duyurmaya başladı. Nakit avans ile bankanın herhangi bir ATM’sine giderek herhangi bir sözleşme imzalamadan, faiz ödemeden saniyeler içerisinde nakit para çekip uygun taksitlerle de geri ödeyebiliyorsunuz.



Türkiye’de milyonlarca müşterisi bulunan İş Bankası, bu kitlesini daha da artırmak için yeni müşterilerine özel bir kampanyasını duyurdu. Kampanyaya göre, İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olanlara 5 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans verilecek.

İş Bankası’nın nakit avans kampanyası 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. İşCep mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek “ Müşteri Olmak İstiyorum “ butonuna tıkladıktan sonra banka müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu onaylanan herkes nakit avans imkanından yararlanabilecek. Son dönemde kredi faizlerinin yüksek olması ve nakit paraya duyulan ihtiyaç, faizsiz nakit avansa yönelimi artırdı.

Yeni İş Bankası müşterileri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilecek. Faizsiz taksitli nakit avanslarda vade süresi 5 ay olarak belirlenmiştir. 5 aydan daha uzun vadeler için 5000 TL ve üzeri tutarlarda geçerli olan faiz oranları uygulanmaktadır.

Müşteriler bankadan 300 TL ila 5 bin TL arasında nakit avans kullanabilecekler. Ancak mevcut müşteriler bu kampanyadan yararlanamıyor. Kampanya yalnızca İşCep üzerinden yeni müşteri olacaklar için hazırlandı. Öte yandan kredi kartı onayı alan kişiler, onay tarihinden itibaren 7 gün içerisinde nakit avans kullanmaya başlayabilecekler. 1 yıl boyunca banka müşterisi olmaya devam edenler yine 1 yıl bu faizsiz taksitli nakit avans imkanından yararlanabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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