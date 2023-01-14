GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 12:15

İmzayı Cumhurbaşkanı attı! Her eve 650 TL yardım: Kara kışta herkesin içini ısıtan yardım başladı! Başvurmak için...

Aile Destek Paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek verilmeye devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla herkese 650 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Aylık olarak yapılacak ödemeler 12 ay boyunca devam ederken kimleri yararlanabileceği merak konusu oldu.

GÜNDEM
14 Ocak 2023 - 12:15
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İmzayı Cumhurbaşkanı attı! Her eve 650 TL yardım: Kara kışta herkesin içini ısıtan yardım başladı! Başvurmak için...
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Türkiye Aile Destek Programına dair araştırmalar sıklık kazanırken yapılan duyuruya göre 450, 550 ve 650 TL olarak 3 farklı ödeme yapılacağı blgisi verildi. Aile Destek Paketi'ne nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir? İşte ödeme almak için gerekli şartlar ve detaylar haberimizde.

AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLECEKLER

Twitter hesabı üzerinden dar gelirli ailelere karşı yapılacak olan destek ödemelerine dair açıklamalarda bulunurken aylık 650 TL ödemeler için çalışanların ve emeklilerin başvuruda bulunabileceği bilgisini verdi.



Aile destek programına çalışanlar başvuruda bulunabileceği gibi hane içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte birinden az tutarın düşmesi şartının taşıması gerekir. Özel sektör üzerinde çalışılmasıyla esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışanlar destek ödemelerinden yararlanabilir. Bununla beraber emekliler ise SSK, Bağkur ve emekli sandığı üzerinden emekli olup dul ve yetim aylıklarından yararlanmamış olanlar Aile Destek paketlerine başvuruda bulunabilir.

aile destek paketi

YAPILACAK ÖDEME TUTARLARI

3 farklı aşamada yapılacak olan ödemelerde 450,550 ve 650 TL olmak üzere Aile Destek Programı kapsamında destekler verilirken 12 ay boyunca sürekli olarak yatırılmaya devam edecek. Program içeriğinde verilecek desteklerde yıllık 5 bin 400 TL ve 7.200 TL arasında destek verilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak

Mavi kart sahibi olmak

İkametgah adresinin yurt dışında olması

18 yaşından küçük olmak

Hane içerisine memur, kamu işçisi, noter ya da muhtar olarak çalışanın olmaması. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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