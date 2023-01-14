İmzayı Cumhurbaşkanı attı! Her eve 650 TL yardım: Kara kışta herkesin içini ısıtan yardım başladı! Başvurmak için...







AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLECEKLER







YAPILACAK ÖDEME TUTARLARI

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Aile Destek Programına dair araştırmalar sıklık kazanırken yapılan duyuruya göre 450, 550 ve 650 TL olarak 3 farklı ödeme yapılacağı blgisi verildi. Aile Destek Paketi'ne nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir? İşte ödeme almak için gerekli şartlar ve detaylar haberimizde.Twitter hesabı üzerinden dar gelirli ailelere karşı yapılacak olan destek ödemelerine dair açıklamalarda bulunurken aylık 650 TL ödemeler için çalışanların ve emeklilerin başvuruda bulunabileceği bilgisini verdi.Aile destek programına çalışanlar başvuruda bulunabileceği gibi hane içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte birinden az tutarın düşmesi şartının taşıması gerekir. Özel sektör üzerinde çalışılmasıyla esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışanlar destek ödemelerinden yararlanabilir. Bununla beraber emekliler ise SSK, Bağkur ve emekli sandığı üzerinden emekli olup dul ve yetim aylıklarından yararlanmamış olanlar Aile Destek paketlerine başvuruda bulunabilir.3 farklı aşamada yapılacak olan ödemelerde 450,550 ve 650 TL olmak üzere Aile Destek Programı kapsamında destekler verilirken 12 ay boyunca sürekli olarak yatırılmaya devam edecek. Program içeriğinde verilecek desteklerde yıllık 5 bin 400 TL ve 7.200 TL arasında destek verilecek.TC vatandaşı olmak Mavi kart sahibi olmak İkametgah adresinin yurt dışında olması 18 yaşından küçük olmak Hane içerisine memur, kamu işçisi, noter ya da muhtar olarak çalışanın olmaması.