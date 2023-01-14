İmzayı Cumhurbaşkanı attı! Her eve 650 TL yardım: Kara kışta herkesin içini ısıtan yardım başladı! Başvurmak için...

Türkiye Aile Destek Programına dair araştırmalar sıklık kazanırken yapılan duyuruya göre 450, 550 ve 650 TL olarak 3 farklı ödeme yapılacağı blgisi verildi. Aile Destek Paketi'ne nasıl başvuru yapılır, kimler yararlanabilir? İşte ödeme almak için gerekli şartlar ve detaylar haberimizde.
AİLE DESTEK PROGRAMINA BAŞVURU YAPABİLECEKLERTwitter hesabı üzerinden dar gelirli ailelere karşı yapılacak olan destek ödemelerine dair açıklamalarda bulunurken aylık 650 TL ödemeler için çalışanların ve emeklilerin başvuruda bulunabileceği bilgisini verdi.
Aile destek programına çalışanlar başvuruda bulunabileceği gibi hane içerisinde kişi başına asgari ücretin üçte birinden az tutarın düşmesi şartının taşıması gerekir. Özel sektör üzerinde çalışılmasıyla esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışanlar destek ödemelerinden yararlanabilir. Bununla beraber emekliler ise SSK, Bağkur ve emekli sandığı üzerinden emekli olup dul ve yetim aylıklarından yararlanmamış olanlar Aile Destek paketlerine başvuruda bulunabilir.