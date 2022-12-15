Inaki Pena ile anlaşmaya varıldı. Katalanlar sözleşmesini uzattı







Cimbom'un planları tutmadı







Barcelona geçtiğimiz sezon kiralık olarak ülkemizde Galatasaray formasıyla oynayan İspanyol kaleciyle anlaşma sağladı. Geleceği konusunda önemli bir kaleci olacağı yorumları yapılan ülkemizde de dikkat çekici performansıyla göz dolduran oyuncu için yeni sözleşme önerisinde bulunan Barcelona kaynaklarından anlaşmanın olduğu bilgisi geldi. Inaki Pena'nın, bu sezon fazla maçta süre almamasına rağmen takımda kalmaya sıcak baktığı ve gelen yeni kontrat teklifini kabul ettiği öğrenildi. 23 yaşındaki eldivenle anlaşmanın 2025-2026 sezonuna kadar olduğu ücretinde de önemli bir artış yapıldığı konuşulanlar arasında. Muslera sonrası dönem için adı Galatasaray’la da anılan İspanyol eldivenin gelecek planlamasının neler olacağı spor kamuoyunda merak ediliyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Pena, kalesini 8 maçta koruyarak Fernando Muslera’nın yokluğunda güven vermişti.Bu sezon sonunda genç file bekçisinin normal şartlarda sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle oyuncuyu bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray'ın Pena'nın yeni sözleşmeye imza atmasıyla birlikte umutları yıkıldı. İyi bir potansiyele sahip olduğu düşünülen Pena'nın önümüzdeki yıllarda Barcelona'da düzenli olarak forma giyme şansı bulması bekleniyor.