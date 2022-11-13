İnanç Ömer Benlioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? İnanç Ömer Benlioğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

İnanç Ömer Benlioğlu’nun kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

İNANÇ ÖMER BENLİOĞLU KİMDİR? Oyuncu İnanç Ömer Benlioğlu, 24 Şubat 1984 Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Türk tiyatro oyuncusudur ve aynı zamanda televizyon oyuncusu olarak da rol almaktadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin oyunculuk bölümünden mezun oldu. Önemli televizyon dizilerinde rol almıştır. Babası bir kamyon şoförüdür. Babası aktör olması yönünden en büyük desteği vermiştir. Selim Hoca dizisindeki rolünden dolayı Sara karakterinin eşidir ve kimseye zararı olmayan bir kişi olarak karşımıza çıkmıştır. Dizi boyunca yaşadığı zorluklar ve hem Cabir hem de Aslı ile olan mücadeleleri vurgulanırken, o günden bu yana yayınlanan STV'nin kapanması sonucu dizi sona erdi. Sevilen oyuncu sinemadan çok keyif aldığını belirtmektedir. ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER – Rüzgar – Son Bahar (Saadettin) – Aşk-ı Memnu – Arka Sokaklar – Akasya Durağı – Kanıt – İnsan Aldandı – İki dünya arasında – Geçmişteki Sır