YAŞAM
11 Kasım 2021 - 15:18

İnanılmaz olay! Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğu ile evden kaçtı

Kocası Fesih Çelik'in yemeğine uyku ilacı atarak 4 çocuğu ile kaçan Dilek Çelik bir aydır eşi tarafından aranıyor.

YAŞAM
11 Kasım 2021 - 15:18
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İnanılmaz olay! Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğu ile evden kaçtı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre inşaat işçisi olarak çalışan Fesih Çelik bir ay önce ailesi ile birlikte yemek yedikten sonra bir anda içi geçti. İddiaya göre, kocası Çelik'in yemeğine uyku ilacı atan Dilek Çelik, kızları 18 yaşındaki Elifnur Çelik ,6 yaşındaki Zeynep Nur Çelik ve oğulları 14 yaşındaki Yusuf Çelik ve 11 yaşındaki Bilal Çelik ile ortadan kayboldu. Gece saatlerinde kendine gelen Fesih Çelik, geri dönüşüm tesisinde büyük kızı ile çalışan eşi ve çocuklarını evde göremedi. Hemen telefona sarılan Çelik telefonunu kapalı olduğu için eşine ulaşamadı ve ardından durumu hemen polise giderek anlattı ve kayıp başvurusunda bulundu.


KIZININ ERKEK ARKADAŞI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yapılan araştırmalar sonucu en son İstanbul Esenler Otogarı'na gittikleri görülen Dilek Çelik'in ve çocuklarının yanında Elifnur Çelik'in erkek arkadaşı Y.A.'nın da olduğu tespit edildi. Öte yandan baba Çelik, kızının erkek arkadaşı Y.A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürüp, 13 Ekim'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eşi ve çocuklarının hayatından endişe eden Çelik, bir aydır her yerde ailesini aradığını belirtti.
'ÇARESİZ BEKLİYORUM'
Yaşadığı olayı anlatan Fesih Çelik, "Ailemle birlikte öğle yemeği yedik. Sanırım ya yemeğime ya da meyve suyuna ilaç attılar. İlaç verdikleri zaman yatağımı serdiler. İlaç etkisiyle ayaklarımı sanki bıçakla kesiyor gibi acı hissettim. O arada 'dışarı çıkma ne olur ne olmaz' şeklinde sesler duydum. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde, evin ışıkları yanıyordu ve televizyon kapalıydı. Evde kimseyi göremeyince, kapıya yöneldim. Anahtar dışarıda, kapı açıktı. Eşim, çocuklarımı da alarak gitmiş. Karakola ve savcılığa giderek şikayetçi oldum. Çocuklarımın yanında bir de kızımın uyuşturucu bağımlısı erkek arkadaşı da var. Bu nedenle çocuklarımın hayatından endişeliyim" diye konuştu.
'ÇOCUK GİBİ AĞLIYORUM'
Eşi ve çocuklarıyla ilgili bir problem olmadığını aralarında hiç sorun yaşamadığını ve eşinin gideceğini hiç belli etmediğini söyleyen Çelik, "Eşime o gün bu gündür hiç ulaşamadım. Telefonlarını da kapatmışlar. Çaresiz bekliyorum. Hadi diyelim, o çocuk kızımı götürdü. Eşim neden onlarla gitti. 30 bin TL kadar birikmiş paramız vardı, giderken onu da götürmüş. Böyle bir durum olacağını kesinlikle hiçbir şekilde belli etmediler. Bir aydır gözüme uyku girmedi, tüm düzenim bozuldu. Evde çocuk gibi ağlıyorum. Çocuklarımın bu şekilde gitmesi beni çok üzdü. Bir an önce eve dönmelerini çok istiyorum. Ailemi gören, yerini bilenler bana yardımcı olsun" dedi.

 
# Manisa# Evden kaçma# Uyku İlacı
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