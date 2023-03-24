İndirim değil ücretsiz kampanyası! O marketin patronu çıldırdı: Bedava ayçiçek yağı dağıtacak!







1000 TL'LİK ALIŞVERİŞTE HEDİYE







Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralarımızda sıkça kullanılan ayçiçek yağı, bu yıl Bizim Toptan marketinde ücretsiz olarak dağıtılacak. Market, Besler marka bakliyat ürünleri alan müşterilerine 1 litre Ülker Bizim Yudum ayçiçek yağı hediye ediyor. İşte kampanyanın detayları... Son zamanlarda ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesi, insanların bütçelerinde zorlu bir etki yarattı. Bu nedenle, vatandaşlar marketlerin web sitelerinde indirimli ayçiçek yağı fırsatlarını araştırmaya başladılar. Ancak, Bizim Toptan market zinciri sıradan indirimli fiyatlar sunmak yerine oldukça özgün bir kampanya düzenleyerek farklılaştı.Bizim Toptan marketi, Besler marka bakliyat ürünleri alan müşterilerine özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında, 1000 TL'lik alışveriş yapan müşterilere 1 litre Ülker Bizim Yudum ayçiçek yağı hediye edilecek.Bu kampanya ile müşteriler, Türk mutfağının en temel ihtiyaçlarından biri olan ayçiçek yağını ücretsiz olarak elde edebilirler. Ayrıca, mutfak masraflarını da ciddi bir şekilde düşürebilirler. Kampanya sayesinde müşteriler, hem ihtiyaçları olan gıdaları satın alabilirler hem de ekonomik açıdan kazançlı bir alışveriş yapabilirler.