İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları

Dolar kurunun sıklıkla değişkenlik göstermesi durumunda artan akaryakıt fiyatlarının da değişkenliği sürmektedir. Brent petrol varil fiyatı 82,81 seviyelerine ulaşırken vatandaşta akaryakıt indirimi beklentisi arttı. 12 TL indirim yapılması beklenirken sektör üzerinde yapılacak olan indirimler bekleniyor. Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıtta gelecek indirim hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır
Akaryakıta indirim üstüne indirim2021 yılının Aralık ayında doların 18 TL olması halinde motorinin litre fiyatı ise 12 TL olarak seyir gösterdi. Bunun üzerine petrol varil fiyatları düşüşe geçerken akaryakıtta da indirim olması bekleniyor. Türkiye'nin enflasyon üzerinde rekor kırması halinde ikinci altı aylık dönemin enflasyon oranı üzerine tahminler gelmeye başladı. Petrol varil fiyatının 79 dolar seviyelerine ulaşması halinde motorinin 12-13 TL seviyelerine gelmesi bekleniyor. Akaryakıta 10 TL indirim gelmek üzere.
LPG'de dev indirim
Son günlerde akaryakıt üzerinde gelen değişimlere bir yenisi daha eklendi. Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim üzerine 10 TL olmasını bekleniyor. Brent petrol varil fiyatının 83 dolar altına düşmesi üzerine akaryakıtta indirimlerin yüksek oranda yapılması bekleniyor. Henüz açıklanmayan indirimler üzerine anlık fiyatlar haberimizde yer almaktadır. LPG fiyatlarının ise yaşanan olaylar üzerine etkilenerek indirime girmesi bekleniyor.