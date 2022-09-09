GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:20

İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta dev indirim gündeme gelirken 12 TL'lik büyük bir indirim konuşulmaya başlandı. Dolar kurunun azalması üzerine motorine 10 TL ve LPG'ye 6 TL indirim haberleri gelmeye başladı. Akaryakıta indirim geldi mi? İşte detaylar...

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 14:20
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İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları


Dolar kurunun sıklıkla değişkenlik göstermesi durumunda artan akaryakıt fiyatlarının da değişkenliği sürmektedir. Brent petrol varil fiyatı 82,81 seviyelerine ulaşırken vatandaşta akaryakıt indirimi beklentisi arttı. 12 TL indirim yapılması beklenirken sektör üzerinde yapılacak olan indirimler bekleniyor. Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıtta gelecek indirim hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır

Akaryakıta indirim üstüne indirim

2021 yılının Aralık ayında doların 18 TL olması halinde motorinin litre fiyatı ise 12 TL olarak seyir gösterdi. Bunun üzerine petrol varil fiyatları düşüşe geçerken akaryakıtta da indirim olması bekleniyor. Türkiye'nin enflasyon üzerinde rekor kırması halinde ikinci altı aylık dönemin enflasyon oranı üzerine tahminler gelmeye başladı. Petrol varil fiyatının 79 dolar seviyelerine ulaşması halinde motorinin 12-13 TL seviyelerine gelmesi bekleniyor. Akaryakıta 10 TL indirim gelmek üzere.

LPG'de dev indirim



Son günlerde akaryakıt üzerinde gelen değişimlere bir yenisi daha eklendi. Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim üzerine 10 TL olmasını bekleniyor. Brent petrol varil fiyatının 83 dolar altına düşmesi üzerine akaryakıtta indirimlerin yüksek oranda yapılması bekleniyor. Henüz açıklanmayan indirimler üzerine anlık fiyatlar haberimizde yer almaktadır. LPG fiyatlarının ise yaşanan olaylar üzerine etkilenerek indirime girmesi bekleniyor.

Akaryakıtta indirim

İstanbul

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 24.82 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 24.79 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 10,98 TL

Ankara

Ankara’da benzin litre fiyatı 19.34 TL

Ankara’da motorin litre fiyatı 24.91 TL

Ankara’da LPG litre fiyatı 11 TL

İzmir

İzmir’de benzin litre fiyatı 19.34 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı 24.92 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Bursa

Bursa'da benzin litre fiyatı 19.33 TL

Bursa'da motorin litre fiyatı 24.97 TL

Bursa'da LPG litre fiyatı 10.73 TL

Adana

Adana'da benzin litre fiyatı 19.55 TL

Adana'da motorin litre fiyatı 25.18 TL

Adana'da LPG litre fiyatı 10.86 TL 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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