İndirim için değil maaş almak için BİM'e koşun! BİM iş ilanlarını yayınladı: 10.500 TL maaşla bu illerde çalışacak personel aranıyor!

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BİM Personel İçin Alınacak Adres

İŞKUR üzerinden personel alımı sağlayacak BİM alımlarını duyurdu. Bazı koşullarda bu alımı sağlayacağını aktaran BİM bu koşulların neler olacağını da aktardı. Başvuru zamanları gibi ayrıntıları ise İŞKUR tarafından ilan edileceğini aktardı. İşte ayrıntılar.. Personel alımları sağlanırken vatandaşım Türk olması ve 18 yaşını doldurmuş olması halinde başvuru hakkına sahip olması bekleyenlere aktarıldı. Vardiyalı sistem yapılacağı belirtilirken vardiyalı sisteme uygun adaylar alımı yapılacak.Özellikle indirim olan günlerde çalışanlara ihtiyaç duyulması bariz. Tercihen perakende sektöründe vakit geçirmiş ve kariyer planlarını bu yönde gerçekleştirecek kişiler tercih edilecek. Diksiyon ve hitabeti iyi olan kişilerin başvuruları ön planda olacak. Stant için çalışacak vatandaşların buradaki stok şekillerine ve ürünle ilgili özelliklerin mutlaka bilinmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.BİM içerisindeki ürünlerle ilgili çalışacak kişilerin marketlerdeki ürünleri bilmesi gerektikleri istenilenler arasındadır. Bu özelliklere sahip kişilerin başvuru yapması istenmektedir. Kasa için reyon personeli, satış danışmanı, kasiyer, sebze ve meyve için gerekli personeller, ambar için görevli, kozmetik bilgisi olan çalışma adayı belirlenenlerden sadece birkaçı. Diğer pozisyonlarda çalışmak isteyen kişiler için İŞKUR takibi yapılması gerekmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşeceği için kayıtlarda yine İŞKUR’dan yapılacak. Kayıt gerçekleştikten sonra başvurunuzu tamamlayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Covid-19 süresinde işsiz olan kişiler için iş imkanı sunan BİM, başvuruları takip etmeniz ve hemen gerçekleştirmenizi istemektedir. BİM bünyesinde aktif ve sürekli olarak çalışacak vatandaşlar firmanın duyurularını resmi hesaplarından takip edebilirler.BİM için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar çevrimiçi şeklinde erişim sağlayabilir. BİM bünyesinde aktif ve sürekli olarak kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kurumun resmi sayfasından paylaşmış olduğu duyurulara erişim sağlayabilir. Başvuru BİM kariyer sitesi üzerinden iş için gerekli formları doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan BİM personel alımları için takipte kalın. Başvuruları yapmak için geç kalmayın. Çeşitli pozisyonlarda görev alacak kişilerin takipte kalması başvurularda acele edilmesi gerekmektedir.