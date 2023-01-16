İndirim rüyası kısa sürdü! O markette etiketi gören şaştı kaldı: Dev zam kasadan geri döndürüyor!













ÇİĞ SÜTE ZAM GELDİ

‘HER AY YA DA 3 AY TOPLANILACAK’

Yeni yıla girmekle beraber İndirim haberi beklediğimiz şu günlerde zam haberleri birbirini kovalamaya devam ediyor. Bu yapılan zamlardan çiğ sütte etkilendi ve çiğ süte zam geldi. Çiğ sütün satış fiyatı belli oldu.Üreticinin sattığı çiğ süt 8,50 TL'den 11 TL'ye yükseldi. Çiğ süte gelen bu zam marketteki raflarda da etkisini gösterecektir. Çiğ inek sütü fiyatında artış oldu. Alınan karara göre, üreticinin litresi 8 lira 50 kuruştan sattığı çiğ inek sütünün fiyatı, söz konusu artışla birlikte 11 liraya yükseldi. Litresi 50 kuruş olan devlet katkısının devam edeceği bildirildi. Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ahmet Erken, “Süt fiyatlarının müstahsil fiyatı 11 lira. Tabii ki bu referans fiyatı. Bundan aşağı olmamak şartıyla oluşan bir fiyattır” dedi.“1 Ocak 2023 itibariyle oluşmuş süt fiyatlarının müstahsil fiyatı 11 lira. Artı devlet desteği 50 kuruş. Artı soğutma bedelleri, yapmış olduğumuz girişimler sonucunda belirlenmiştir. 1 Ocak’tan itibaren süt müstahsilleri bu şekilde devam edecektir. Tabii ki bu referans fiyatı. Bundan aşağı olmamak şartıyla oluşan bir fiyattır. Tabii ki çiftlik ve özel şirketlerin farklı fiyatları oluşacaktır. Ama bizim tabanda örgütlü üreticimizin, Ahmet Ağa’mızın, Ayşe Teyze’mizin ineğinden üretmiş olduğu sütün fiyatı, net 11 lira olarak teşhir edilmiştir. Bunun da Türkiye genelindeki üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”Bu da ortaya çıkan enflasyona, asgari ücrete ve diğer ürünlere göre yüzde 30'a tekabül eden bir fiyat. Ancak yine de her ay, daha dikkatli bir şekilde kontrol edilecektir. Olumsuz durumlarda tekrar toplanılıp bir değerlendirme yapılır ve buna göre fiyatları güncelleriz... Ankara'da şu ortaya çıktı; Gelecekte daha güçlü ve kapsamlı bir şekilde tanımlanması için Ulusal Süt Konseyi'nin bu konuları tartışmak üzere aylık veya üç ayda bir toplanması kararlaştırıldı.”