Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Sektörden edinilen bilgilere göre bu geceden itibaren motorin fiyatları litre başına 81 kuruş artacak. Milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarındaki değişimler devam ediyor. Fiyat artışının ardından peş peşe indirim haberleri geldi. Son günlerde yapılan 1 lira 34 kuruş tutarındaki indirimin ardından motorine zam beklendiği bildirildi.
EKONOMİ
20 Mart 2023 - 12:23
İndirim sevinci çok sürmedi: Motorinin litre fiyatı 81 kuruş artacak!
Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı ise şimdilik değişmeyecek.
EKONOMİ
20 Mart 2023 - 12:23