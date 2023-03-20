İndirim sevinci çok sürmedi: Motorinin litre fiyatı 81 kuruş artacak!













MOTORİNİN LİTRESİNE 81 KURUŞ ZAM

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Sektörden edinilen bilgilere göre bu geceden itibaren motorin fiyatları litre başına 81 kuruş artacak. Milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarındaki değişimler devam ediyor. Fiyat artışının ardından peş peşe indirim haberleri geldi. Son günlerde yapılan 1 lira 34 kuruş tutarındaki indirimin ardından motorine zam beklendiği bildirildi.Brent petrol fiyatları ve döviz kurları değiştikçe akaryakıt fiyatları dalgalanıyor. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam geleceği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu zam ise gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak. Bugünkü zam, motorinin litre fiyatlarını İstanbul'da 20.42 TL, Ankara'da 20.80 TL ve İzmir'de 20.89 TL civarına çıkaracak. Bu gece benzin fiyatlarında değişiklik yok.