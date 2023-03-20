EKONOMİ
20 Mart 2023 - 12:23

İndirim sevinci çok sürmedi: Motorinin litre fiyatı 81 kuruş artacak!

Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına zam yapılacak. Benzinin litre fiyatı ise şimdilik değişmeyecek.

EKONOMİ
20 Mart 2023 - 12:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İndirim sevinci çok sürmedi: Motorinin litre fiyatı 81 kuruş artacak!


Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi. Sektörden edinilen bilgilere göre bu geceden itibaren motorin fiyatları litre başına 81 kuruş artacak.

Milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarındaki değişimler devam ediyor. Fiyat artışının ardından peş peşe indirim haberleri geldi. Son günlerde yapılan 1 lira 34 kuruş tutarındaki indirimin ardından motorine zam beklendiği bildirildi.



Motorine 81 kuruş zam

MOTORİNİN LİTRESİNE 81 KURUŞ ZAM

Brent petrol fiyatları ve döviz kurları değiştikçe akaryakıt fiyatları dalgalanıyor. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam geleceği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu zam ise gece yarısı itibariyle pompaya yansıyacak.

Bugünkü zam, motorinin litre fiyatlarını İstanbul'da 20.42 TL, Ankara'da 20.80 TL ve İzmir'de 20.89 TL civarına çıkaracak. Bu gece benzin fiyatlarında değişiklik yok.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ