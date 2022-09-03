YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:21

İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler

İzmir'in Buca ilçesinde yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kayıt altına alınırken, kavga sırasında bir kadının biber gazı çıkartarak 'Dağıtırım burayı' demesi dikkat çekti.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 15:21
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İndirimdeki fritöz için birbirlerine girdiler


Olay, Buca Şirinyer'de bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada meydana geldi. Yeni açılan bir mağazanın indirimli ürünleri için izdiham çıktı. Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken, o anlar bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ile kayıt altına alındı.



Biber gazını çıkardı, 'Dağıtırım burayı' dedi

Kamera görüntülerinde, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için 'Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı' demesi dikkat çekti.

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Haber Editörü
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