Aktüel
05 Mart 2023 - 08:00

İndirimi duyan sabah BİM'e koşacak! BİM'de bu cumanın indirimli ürünleri baştan çıkaracak!

BİM marketlerinin 3 Mart 2023 tarihli aktüel ürünler kataloğunda çeşitli ürünler yer alıyor. Bunlar arasında ısıtıcılar, güzel oyuncaklar, çeşitli ev aletleri, giyim ürünleri ve mutfak gereçleri gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Katalogda ayrıca elektronik cihazlar, ev tekstili ürünleri ve kişisel bakım ürünleri de yer alıyor.

Aktüel
05 Mart 2023 - 08:00
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İndirimi duyan sabah BİM'e koşacak! BİM'de bu cumanın indirimli ürünleri baştan çıkaracak!
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BİM marketlerinde 3 Mart 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan ürünler arasında oyuncaklar ve ısıtıcılar da bulunuyor. Katalogda yer alan fiyatlar ise oldukça dikkat çekici. Hangi ürün kaç TL'ye satılacak ve bu indirimi kaçırmamanın önemi, alışveriş yapanlar tarafından merak ediliyor.

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konut



Dijitsu 50" UHD Android Led TV 5.599 TL

Dijitsu 32' UHD Android Led TV 2.399 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 649 TL

Kumtel XXL Fastfryer 2.599 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 399 TL

Elif ve Arkadaşları Nevresim Seti 249 TL

Elif ve Arkadaşları Lastikli Çarşaf Set 159 TL

Elif ve Arkadaşları Hafıza Oyunu 32 Parça 45 TL

Elif ve Arkadaşları İkili Puzzle 45 TL

Dinozor Çağı Kitapları 7 TL

Todizoo Kutu Oyunu 29,50 TL

0-6 Yaş Yayınları Kalemli Yaz-Çiz-Sil Kitapları 22,50 TL

Futbol Oyunu 69 TL

Oyuncak Kılıç Kalkan Seti 24,50 TL

Art Craft Kinetik Oyun Kumu ve Kamyon Seti 47,50 TL

DC Mini Karakterler 19,50 TL

Kadın Omuz Çantası 85 TL

Kadın Küçük Cüzdan 47,50 TL

Kadın Cüzdan 59,50 TL

Kadın Telefon Çantası 64,50 TL

Letoon Sneaker Kadın Spor Ayakkabı 249 TL

Kadın Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199 TL

Kadın Eşofman Altı 79,50 TL

Kadın Triko Yelek 149 TL

Erkek Eşofman Altı 79,50 TL

Kadın Kapüşonlu Tunik 99 TL

Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 169 TL

Hot Wheels Fırlatma Seti 64,50 TL

Hot Wheels İkili Arabalar 54,50 TL

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