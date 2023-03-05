İndirimi duyan sabah BİM'e koşacak! BİM'de bu cumanın indirimli ürünleri baştan çıkaracak!







BİM'DE ISITICILAR VE OYUNCAKLAR İÇİN BÜYÜK İNDİRİM! BİM ANLAMLI BİR KAMPANYA İLE GELDİ!







BİM marketlerinde 3 Mart 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogda yer alan ürünler arasında oyuncaklar ve ısıtıcılar da bulunuyor. Katalogda yer alan fiyatlar ise oldukça dikkat çekici. Hangi ürün kaç TL'ye satılacak ve bu indirimi kaçırmamanın önemi, alışveriş yapanlar tarafından merak ediliyor.Dijitsu 50" UHD Android Led TV 5.599 TL Dijitsu 32' UHD Android Led TV 2.399 TL Fakir Lucky Dik Süpürge 649 TL Kumtel XXL Fastfryer 2.599 TL Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 399 TL Elif ve Arkadaşları Nevresim Seti 249 TL Elif ve Arkadaşları Lastikli Çarşaf Set 159 TL Elif ve Arkadaşları Hafıza Oyunu 32 Parça 45 TL Elif ve Arkadaşları İkili Puzzle 45 TL Dinozor Çağı Kitapları 7 TL Todizoo Kutu Oyunu 29,50 TL 0-6 Yaş Yayınları Kalemli Yaz-Çiz-Sil Kitapları 22,50 TL Futbol Oyunu 69 TL Oyuncak Kılıç Kalkan Seti 24,50 TL Art Craft Kinetik Oyun Kumu ve Kamyon Seti 47,50 TL DC Mini Karakterler 19,50 TL Kadın Omuz Çantası 85 TL Kadın Küçük Cüzdan 47,50 TL Kadın Cüzdan 59,50 TL Kadın Telefon Çantası 64,50 TL Letoon Sneaker Kadın Spor Ayakkabı 249 TL Kadın Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199 TL Kadın Eşofman Altı 79,50 TL Kadın Triko Yelek 149 TL Erkek Eşofman Altı 79,50 TL Kadın Kapüşonlu Tunik 99 TL Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 169 TL Hot Wheels Fırlatma Seti 64,50 TL Hot Wheels İkili Arabalar 54,50 TL