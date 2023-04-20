Bu hafta Şok marketler zincirinde birçok üründe büyük indirimler uygulanıyor. Gamers Arena oyuncu kasaları, Samsung Smart monitör modeli, Asus ve Acer dizüstü modelleri, Zotac GeForce GTX 3060 ekran kartı, tatil ürünleri, hijyen ve temizlik malzemeleri gibi ürünlerde çılgın indirimler mevcut. Türkiye'nin önde gelen perakende marketlerinden biri olan Şok, düzenli olarak güncellediği aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine fırsatlar sunuyor. Şok'ta bu hafta da indirimler devam ediyor ve 19 Nisan - 25 Nisan 2023 tarihleri arasındaki Şok Aktüel listelerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Bu yüzden güncel Şok broşür içeriklerini takip ederek birbirinden avantajlı indirimleri kaçırmayabilirsiniz.
Aktüel
20 Nisan 2023 - 08:00
İndirimi duyan uyanır uyanmaz ŞOK'a koşacak! Aylardır bekleniyordu: O ürünler yok fiyatına satışa çıktı
Şok marketler, 19 Nisan 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu yayınladı. Bu hafta katalogda, teknolojide büyük indirimler yer alıyor. Gamers Arena oyuncu kasaları, Samsung Smart monitör modeli, Asus ve Acer dizüstü modelleri, Zotac GeForce GTX 3060 ekran kartı gibi ürünlerde çılgın indirimler uygulanıyor. Ayrıca tatil ürünleri ve hijyen malzemeleri de indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte indirimli aktüel kataloğu...
Aktüel
20 Nisan 2023 - 08:00