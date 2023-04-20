İndirimi duyan uyanır uyanmaz ŞOK'a koşacak! Aylardır bekleniyordu: O ürünler yok fiyatına satışa çıktı







İNDİRİMLİ AKTUEL KATALOĞU







Bu hafta Şok marketler zincirinde birçok üründe büyük indirimler uygulanıyor. Gamers Arena oyuncu kasaları, Samsung Smart monitör modeli, Asus ve Acer dizüstü modelleri, Zotac GeForce GTX 3060 ekran kartı, tatil ürünleri, hijyen ve temizlik malzemeleri gibi ürünlerde çılgın indirimler mevcut. Türkiye'nin önde gelen perakende marketlerinden biri olan Şok, düzenli olarak güncellediği aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerine fırsatlar sunuyor. Şok'ta bu hafta da indirimler devam ediyor ve 19 Nisan - 25 Nisan 2023 tarihleri arasındaki Şok Aktüel listelerinde cazip fırsatlar yer alıyor. Bu yüzden güncel Şok broşür içeriklerini takip ederek birbirinden avantajlı indirimleri kaçırmayabilirsiniz.