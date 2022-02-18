GÜNDEM
18 Şubat 2022 - 11:20

İndirimli mallarda önceki fiyat tespitinde son 30 gün kuralı!

İndirimli ürün veya mallarla ilgili satış yönetmeliğinde yapılan değişiklikle indirimli olan malın önceki fiyatının tespiti durumunda son 30 gün önceki fiyatı esas olarak alınacak.

GÜNDEM
18 Şubat 2022 - 11:20
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İndirimli mallarda önceki fiyat tespitinde son 30 gün kuralı!
Ticaret Bakanlığı'nın indirimli satışlara yönelik hazırlamış olduğu yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikte ise indirimli ürün veya malı son 30 günlük fiyat detayı dikkate alındı.








Buna göre, indirime konu olan ürün veya mallarda indirime dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak ve şayet satıcı indirimli olarak sattığı malın önceki fiyatı tespit edilirse son son 30 gün içindeki en düşük fiyatı esas olarak kabul etmek zorunda kalacak.



Söz konusu kararın 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, kararda bu tarihin devamında indirimli satılan mal yada hizmetin satış fiyatları, indirim öncesi fiyatları ve tarife ve fiyat listeleri de etikette gösterilmesi zorunlu tutulacak. etikette gösterilecek.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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