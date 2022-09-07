İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı













Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu İnegöl'ün Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Tahtaköprü Mahallesi'ne hareket halinde olan sürücü Mustafa G. (53) yönetimindeki 16 CPU 27 plakasına sahip otomobil, Ortaköy yolundan çıkan Mustafa A. (40) yönetimindeki 16 AEP 287 plakasına sahip otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Olay yerine birden fazla 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri yollandı. Kaza sonucu sürücüler ile 16 CPU 27 plakasına sahip otomobildeki yolcular Nuriye G. (52) ile Kadriye K. (58) yaralandı. 4 yaralı olay mahaline sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.