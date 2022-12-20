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20 Aralık 2022 - 15:36

İnegölspor'da iki oyuncunun sözleşmesi feshedildi! Şike yaptılar iddiası

Türkiye TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'da iki oyuncunun sözleşmesi feshedildi. İki futbolcunun da şikeye karıştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

SPOR
20 Aralık 2022 - 15:36
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İnegölspor'da iki oyuncunun sözleşmesi feshedildi! Şike yaptılar iddiası


İnegölspor, Türkiye TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Tarsus Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan İnegölspor Bahadır Taşdelen'in 46. dakikada attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise Tarsus İdman Yurdu Yusuf Talum'un attığı golle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte İnegölspor cephesinde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan İnegölspor cephesi oyuncuları Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in Tarsus İdman Yurdu maçında şike yaptığı gerekçesi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ayrıca Selen ve Çobanoğlu için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Kulüp yayınladığı açıklamada ayrıca Çobanoğlu ve Selen'in Tarsus İdman Yurdu maçı haricinde diğer karşılaşmalarda da şike yaptıkları iddiasında bulundu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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