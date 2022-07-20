İnsanlar sıklıkla kelimelerin sözlük anlamlarını ve doğru yazılışlarını internet üzerinden araştırıyor. Son günlerin en çok merak edilen kelimelerinden biri de infak kelimesi oldu. Peki infak kelimesi ne demektir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Nedir?
20 Temmuz 2022 - 15:57
İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin anlamı
İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de merak edilen kelimelerle ilgili. Peki TDK'ya göre infak kelimesinin anlamı nedir? Tüm detaylar haberimizde.
Nedir?
20 Temmuz 2022 - 15:57