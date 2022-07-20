Nedir?
20 Temmuz 2022 - 15:57

İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin anlamı

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de merak edilen kelimelerle ilgili. Peki TDK'ya göre infak kelimesinin anlamı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Nedir?
20 Temmuz 2022 - 15:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin anlamı
İnsanlar sıklıkla kelimelerin sözlük anlamlarını ve doğru yazılışlarını internet üzerinden araştırıyor. Son günlerin en çok merak edilen kelimelerinden biri de infak kelimesi oldu. Peki infak kelimesi ne demektir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İnfak kelimesi

İnfak kelimesi sözlük anlamı olarak nafaka ile bir kişinin geçimini sağlamak demektir.

İnfak kelimesi TDK

TDK'nın belirttiğine göre infak kelimesi nafaka ile bir kişinin geçimini sağlaması anlamına gelmektedir.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
İlginizi Çekebilir
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik ile ilgili merak edilenler
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik ile ilgili merak edilenler
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler..
Engelli raporu nereden, nasıl alınır? Engelli raporu hangi hastalıklar için verilir? Yüzde 90 ve yüzde 40 engelli raporunun verildiği kişiler..
Son Haberler
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını hayranları için araladı!
Bir dönemin aranılan yüzü Tarık Tarcan, küçük dünyasının kapısını...
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini cesurca sergiledi!
Mauro İcardi’nin eşi Wanda Nara, tanga mayolu pozuyla tüm güzelliğini...
Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!
Abant Milli Parkı'nda faytonların göl kıyısı turları yasaklandı!
Masterchef Türkiye Alis Yazıcı kim? 2022 Masterchef Türkiye yarışmacısı Alis Yazıcı
Masterchef Türkiye Alis Yazıcı kim? 2022 Masterchef Türkiye yarışmacısı...
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın gelmeyin!'
İslam Memiş'ten yine bomba uyarılar geldi: 'Manipülasyonlara sakın...
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz bozulabilir!
Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz...
Dolar 30 liraya mı çıkıyor? Selçuk Geçer piyasaları değerlendirdi! Yurtiçi piyasalarının geleceği masaya yatırıldı
Dolar 30 liraya mı çıkıyor? Selçuk Geçer piyasaları değerlendirdi!...
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik ile ilgili merak edilenler
Selef ne demektir? Selef kelime anlamı nedir? Selefi kimlere denir? Selefilik...
Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman’ın gerçek adı ne? Eren Ören hakkında merak edilenler
Üç Kız Kardeş Mustafa Kırman kimdir? Mustafa Kırman’ın gerçek...
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak
TMO'dan yüzde 50 indirim! Hedef tarlada bir kilo ürün bırakmamak
Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!
Güzelleşeceğim diyerek girdiği merkezden tanınmaz halde çıktı!
Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarına güzel haber: 'Evlendim'
Leyla Lydia Tuğutlu'dan hayranlarına güzel haber: 'Evlendim'
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor?...