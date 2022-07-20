İnfak sözlük anlamı nedir? İnfak ne demektir? TDK infak kelimesinin anlamı

İnsanlar sıklıkla kelimelerin sözlük anlamlarını ve doğru yazılışlarını internet üzerinden araştırıyor. Son günlerin en çok merak edilen kelimelerinden biri de infak kelimesi oldu. Peki infak kelimesi ne demektir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İnfak kelimesi İnfak kelimesi sözlük anlamı olarak nafaka ile bir kişinin geçimini sağlamak demektir. İnfak kelimesi TDK TDK'nın belirttiğine göre infak kelimesi nafaka ile bir kişinin geçimini sağlaması anlamına gelmektedir.