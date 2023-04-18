ING Bank'a gidene piyango vurdu! Tek başvuruyla 18.500 TL promosyon verilecek!







ING BANK PROMOSYON TUTARLARI







Milyonlarca vatandaşın emeklilik başvurusu yapmasıyla birlikte bankaların promosyon tutarları da yükselmeye başladı. ING Bank promosyon tutarları 18 bin 500 TL seviyelerine yükseldi! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı ve milyonlarca vatandaş Mart ayı içinde emeklilik başvurularını tamamladı. Aynı zamanda 2 bin TL yapılan emekli maaşı zammı sonrasında bankaların promosyon tutarları da yükseltildi.ING Bank emekli promosyonundan faydalanmak için maaşın bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Güncel olarak; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 5 bin 950 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alan vatandaşlara 8 bin 500 TL ödeme yapılacak. Güncel olarak bakıldığı zaman ING Bank emekli vatandaşlara toplam 18 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor.