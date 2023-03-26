ING Bank bu kampanyayla bayram ettirecek! Bu işlemi yapanlar 300 TL'yi cebine koyacak: Ramazan ayı boyunca geçerli!













ING Bank, müşterilerine Ramazan ayı boyunca 300 TL hediye vermeye karar verdiğini duyurdu. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde hesaplarına 300 TL tutarında hediye yüklenmesini bekleyebilirler. Kampanya boyunca ING Bank hesabına sahip olan herkes bu fırsattan yararlanabilir. Detaylar için ING Bank'ın resmi internet sitesi veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Bu kampanya, ING Bank müşterilerine sunulan kaçırılmayacak bir fırsat olabilir.ING Bank, müşterilerine özel bir kampanya ile yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bonus üye iş yerlerinde yapılan alışverişlerde 500 TL ve üzeri harcamaların ilk, üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu işlemi için 60 TL bonus verilecek. Toplamda 300 TL'ye kadar bonus kazanma şansı sunan kampanya, 23 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey, harcama yapmadan önce "KAZAN" yazıp, 2205'e SMS göndermek. ING Bank müşterileri, bu fırsatı kaçırmadan Bonus üye iş yerlerinde alışveriş yaparak avantajlı bir şekilde harcama yapabilirler. ING Bank, Bonus üye iş yeri marketlerde yapılacak alışverişlere özel bir kampanya düzenledi. Kampanya, 17 Mart - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart dahil olacak. Kampanya kapsamında yapılacak alışverişlerin farklı günlerde yapılması gerekiyor. Her müşteri en fazla 300 TL bonus kazanabilecek. Farklı ürün kategorilerinde satış yapan sanal mağazalardan yapılan işlemler ve market sektöründe gıda dışı harcamalar kampanyaya dahil değil.ING Bank tarafından düzenlenen kampanyaya katılım için harcama yapılmadan önce “KAZAN” yazıp 2205’e SMS göndermek gerekiyor. SMS, harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Her SMS operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendirilir. Kampanya kapsamında düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, bonus kullanımları, fatura ödemeleri ve vergi ödemeleri dahil değildir. Kampanyaya dahil olan sektörlerin MCC kodları belirtilmiştir ve iade ve iptal işlemleri de dikkate alınacaktır.