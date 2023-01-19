ING Bank'dan emekliye çifte promosyon müjdesi! 7.500 TL promosyonu cebine koyan 15 bin TL onaylı krediyi hemen alacak!

Yeni emekli olanlar ve ING Bank'ta emeklilik hesabı bulunanlar bankadan 7.500 TL'lik promosyon alacak. Aynı zamanda Turuncu Ekstra Hesabı olanlar üç ay özel fırsatlardan da yararlanacak. ING Bank tarafından emeklilere özel başlatılan kampanya bunlarla da sınırlı kalmıyor. Banka, acil nakit ihtiyacı olan emeklilere yüzde 1,44 faizle kredi
de verecek.
ING BANK PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
ING Bank müşterisi olan emekliler banka şubelerine bizzat başvurarak promosyon kampanyasından yararlanabilecekler. Ayrıca ING Bank mobil uygulaması veya müşteri hizmetleri üzerinden de promosyon başvurusu yapmak mümkün.
ING BANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
Bankanın emeklilere maaşları doğrultusunda verdiği promosyon ücreti şöyle: - Emekli maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 4.500 TL - Emekli maaşı 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL - Emekli maaşı 7.500 ile 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL - Emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olanlara 7.500 TL ödenecek.
ING'DEN EMEKLİLERE ÖZEL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ FIRSATI
Bankanın 31 Ocak 2023'e kadar devam ettirdiği kredi kampanyası ile emekliler 12 aylık vade seçeneğiyle 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecek. İhtiyaç kredisi için uygulanacak faiz oranı ise yüzde 1,54 olacak. Bu kredinin aylık geri ödeme miktarı da 1.412 TL olacak.