ING Bank emekli promosyonunda şahlandı! Mart ayında başvuran paraya doyacak!













ING BANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Emekli promosyonları geçen sene birçok emekli tarafından en fazla araştırılan konu arasında yer almıştır. Bu durum bankaların birbirleriyle büyük bir rekabete girmelerine sebep olmuştu. Bankalar arasında oluşan bu rekabetin ardından büyük rakamlar emekliler için sunulurken geçtiğimiz yıl Eylül ayı itibariyle promosyon tutarlarında hatırı sayılır düşüşler gerçekleşti.Yeni yıla girilmesiyle sürecin nasıl devam edeceği sorusu birçok vatandaşın aklını kurcalarken ING Bank emekli promosyon tutarlarını yenilediğini açıkladı. İşte yeni tutarlar:3.500 TL altında olan emekli maaşlarına (3.500 TL hariç) 4.500 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olan emekli maaşlarına 5.250TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekli maaşlarına 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Kampanyadan emekli maaşını 3 sene boyunca ING Bankası üzerinden alma sözü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni maaş müşterileri yararlanabilecektir. Kampanya 1 Şubat 2023 - 28 Şubat 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alacak müşteriler için geçerli olacaktır. Bu tarihler dışında promosyon talebinde bulunan vatandaşlar kampanyadan yararlanamaz. Nakit promosyon başvuruları ING cep bankacılığı ve internet şubeleri üzerinden yapılmaktadır.