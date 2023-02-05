ING Bank emekli promosyonunda tarih yazdı! Hemen başvuranlar bu rakamı alacak

Emekli vatandaş ve EYT ile emekli olmaya hak kazananlar internet üzerinden emekli promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. O banka ise emekli vatandaşlara büyük müjdeyi verdi. Peki emekli promosyonları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN BÜYÜK EMEKLİ PROMOSYONUEmekli promosyon çalışmaları devam ederken ilk müjde ING Bank tarafından geldi. Emekli promosyon tutarlarını belirleyen ING Bank emekli promosyon şartlarını da belirledi. Banka açıklamasına göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arası emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arası emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL; 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak.
ING Bank emekli promosyonu almak isteyen emeklilerin maaşlarını bankaya taşıyarak 3 sene bankada kalma sözü vermeleri gerekiyor. Aynı zamanda mevcut emekli maaşlarını bankadan alan müşteriler de promosyondan faydalanabilecek. Promosyon için ek bir ürün koşul şartı sunulmayacak. Promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonra emekli promosyon ödemesi alınabilecek. ING Bank emekli promosyon kampanyası 1 Şubat tarihi ve 28 Şubat tarihi arasında geçerli olacak. Promosyon için başvuru işlemleri ING mobil uygulama ve telefon bankacılığı üzerinden yapılabilecek.