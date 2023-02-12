ING Bank emekli promosyonunda zirveyi kaptı! 5500 TL üstü maaş alanlar dikkat: Banka bu rakamı ödeyecek!

Yeni yılın gelmesiyle hem emeklilere hem de asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında bankalar promosyon ücretlerini güncelleyerek açıkladı. Bankalar arasında rekabette arttıkça ödemelerde farklılıklar yaşanmakta. ING BANK bunları göz önüne alarak şubat ayı promosyon ücretlerini açıkladı.
ING BANK PROMOSYON DUYURUSU
Milyonlarca emekliye müjde bankalardan gelmeye devam ediyor. Bankalar emekli promosyon ücretlerini yapılan zamlar sonrasında açıklamaya başladı. Asgari ücretin de zam almasıyla bu ödemelerde de artışlar yapıldı. Aynı zamanda EYT'li vatandaşların da gündeme gelmesiyle rekabet arttı. Hem var olan emekli vatandaşı hem de EYT ile hak kazanarak emekli olacak olan vatandaşı kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar promosyonlarını, avantajlarını açıklamaya devam ediyor. Milyonlarca emekli şubat ayı rakamlarını beklerken, ING BANK şubat ayı ödemelerinin miktarını açıkladı.
Banka ile yapılan 3 yıllık sözleşme sonrası yararlanabileceğiniz promosyonlar için başka şarta gerek yok. Kampanyanın 1 Şubat 2023- 28 Şubat 2023 arasında geçerli olduğu da yetkililer tarafından açıklandı. Başvuru işlemleri için ING BANK şubelerine gidebilir veya ING telefon bankacılığı aracılığıyla yapabilirsiniz.
İşte ING BANK şubat ayı promosyon ödemeleri; -3.500 TL altında maaş alanlara 4.500 TL -3.500 - 7.500 TL arasında maaş alanlara 5.250 TL -7.500 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 6.750 TL -10.000 TL üzerinde maaş alanlara 7.500 TL nakit ödme sağlanacak.