ING Bank emeklilere son jestini yaptı: Listeyi hemen kontrol edin: Bu kişilere geri ödemesiz para verilecek!

ING Bank, emekli promosyon kampanyasında yenilikçi bir adım atarak milyonlarca emekliye müjde verdi. Kampanya kapsamında sunulan emekli promosyon rakamları da açıklandı. Detaylı bilgi için ING Bank'ın emekli promosyon kampanyasındaki tüm detayları aşağıdaki gibidir: Geçtiğimiz yıl en çok araştırılan konular arasında yer alan emekli promosyon kampanyası, bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştu. Bu yarış dolu sürecin ardından, yeni yılda emekli promosyon kampanyalarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu. ING Bank ise yeni emekli maaşının açıklanmasının ardından harekete geçerek emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine koşulsuz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunacak. Ayrıca EYT emeklileri de kampanyadan yararlanabilecek. ING Bank, müşterilerine özel sunduğu ayrıcalıklarla emeklilerin banka tercihlerinde ilk sıralarda yer almayı hedefliyor
ING Bank, emekli müşterilerine yönelik olarak sunduğu promosyon kampanyası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyan müşteriler, maaş tutarlarına göre koşulsuz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyorlar. Ayrıca, ING kredi Kartları ile emekli maaş müşterilerine özel 1.000 TL bonus fırsatından yararlanarak toplamda 8.500 TL'ye varan ödülleri kazanabiliyorlar. Maaş taşıma işlemleri e-Devlet üzerinden veya ING şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor ve dijital para transferlerinde ücret ödemesi yapılmıyor. Ayrıca, ilk defa ING Kredi Kartı başvurusu yapan müşteriler ilk 1 yıl ücret ödemiyorlar. Maaşını ING'ye taşıyan emekliler, %1,24'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi de kullanabiliyorlar ve kredi tahsis ücreti de yok. Emekli müşteriler ayrıca, maaş taşıma işlemi sonrasında 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan faydalanabiliyorlar. Bu kampanyalarla ING Bank, emeklilere özel avantajlar sunarak müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor.